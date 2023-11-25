شاهد عبر «في التسعين».. الخمسي يبرز حالة «العطش» في المنتخب الليبي بعد التعادل مع الكاميرون

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد محلل برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» عادل الخمسي بالمنتخب الوطني الليبي، بعد تعادله الإيجابي بهدف أمام الكاميرون، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم، خلال أحدث حلقات البرنامج، الخميس الماضي، مع الإعلامي مراد دخيل.

وقال مدير المنتخب الوطني الليبي الأسبق عادل الخمسي خلال برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»: «الفريق الوطني يقدم مستوى جيدا، ويكفي أنه أنهى مرحلة الهزائم المتتالية، فضلا عن حالة الرغبة لدى الجميع داخل الفريق الوطني في تحقيق الانتصارات مع تقديم الأداء الجيد».

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وأضاف محلل برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» عادل الخمسي: «الكل داخل المنتخب متعطش للفوز، وخدمة قميص الفريق الوطني بإخلاص شديد».

حضور رسمي وجماهيري قوي لمباراة المنتخب أمام الكاميرون

وحقق المنتخب الوطني تعادلاً ثمينًا أمام المنتخب الكاميروني، الثلاثاء، على ملعب شهداء بنينا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبلة 2026.

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًا ورسميًا كبيرًا، ولاقت متابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وهو ما شكل عاملا تحفيزيا للاعبين، لتقديم مستوى جيد خلال اللقاء الذي لم يكن سهلا أمام خصم يمتلك عناصر قوية.