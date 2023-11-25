شاهد عبر «في التسعين».. ناقد رياضي يثير تساؤلات مهمة حول «الفرسان» بعد التعادل مع «الأسود»

القاهرة - بوابة الوسط

حرص الناقد الرياضي والإعلامي فيصل الأصيبعي على إبراز أهمية حماية المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم «فرسان المتوسط»، بعد تعادله الإيجابي بهدف أمام الكاميرون الملقب بـ«الأسود» في تصفيات كأس العالم، وذلك خلال أحدث حلقات برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، الخميس الماضي، مع الإعلامي مراد دخيل.

- شاهد.. الخمسي ينتقد عبر «في التسعين» الجمهور الليبي قبل مواجهة الكاميرون

وناقش برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» النتيجة المرضية للمنتخب الوطني أمام الكاميرون في الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026. وقال الأصبيعي: «علينا ألا نبالغ في الفرحة. المنتخب يضم عناصر جيدة».

من يحمي هذا الفريق الشاب من التحكمات؟

وأضاف الأصبيعي خلال حديثه مع برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»: «الفريق يضم عناصر شابة وواعدة وجيدة، لكن من يحمي هذا الفريق من إدارة الكرة في ليبيا، ومن أفكار بعض الجماهير، ومن المحاصصة والجهوية، وتحكم بعض رؤساء الأندية؟».

حضور رسمي وجماهيري قوي لمباراة المنتخب أمام الكاميرون

وحقق المنتخب الوطني تعادلاً ثمينًا أمام المنتخب الكاميروني، الثلاثاء، على ملعب شهداء بنينا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبلة 2026.

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًا ورسميًا كبيرًا، ولقيت متابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وهو ما شكل عاملا تحفيزيا للاعبين لتقديم مستوى جيد خلال اللقاء الذي لم يكن سهلا أمام خصم يمتلك عناصر قوية.