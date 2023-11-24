شاهد.. «في التسعين».. عبدالمنعم عكاشة يتحدث عن هدفه مع المنتخب الوطني أمام الكاميرون

القاهرة - بوابة الوسط

أكد عبدالمنعم عكاشة لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم أن انضمامه للمنتخب الوطني شرف كبير له وهو أحد الطموحات التي تمنى تحقيقها في مسيرته الكروية.

عكاشة: الانضمام للمنتخب الوطني حافز قوي

وقال عكاشة خلال مداخلة مع برنامج «في التسعين» الذي بثته قناة الوسط «Wtv» مساء أمس الخمس، إنه سعيد لأنه على قدر المسؤولية وتمكن من استغلال فرصة انضمامه للمنتخب الوطني وسجل هدفا يعتبره من أفضل أهدافه على الإطلاق.

وأضاف أن استدعاءه لصفوف المنتخب الوطني مثل له دافعا كبيرا لتقديم أداء أفضل والتقدم للأمام وهو حافز قوي لكل رياضي.

وأشار إلى أن المنتخب الوطني لم يقدم أداء جيدا خلال مباراته أمام منتخب إسواتيني لكن المهم هو حصد النقاط الثلاث، وبعدها استعد المنتخب بأفضل صورة ممكنة لمواجهة المنتخب.

وتابع عكاشة قائلا إن المنتخب الوطني سعى بقوة للفوز على الكاميرون لكن التأخر بهدف أربك الفريق قليلا، لكن الفريق تمكن من إدراك التعادل سريعا.

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وكشف عبدالمنعم عكاشة أن المدير الفني للمنتخب الوطني «ميتشو» لا يعامل اللاعبين كمدرب بل يعاملهم كأخ، والأجواء في معسكر المنتخب جيدة للغاية.