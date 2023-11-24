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«ميتشو» يقود بداية ناجحة للمنتخب الوطني بتصفيات المونديال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 24 نوفمبر 2023, 09:31 صباحا
«ميتشو» يقود بداية ناجحة للمنتخب الوطني بتصفيات المونديال
مدرب المنتخب الوطني ميتشو. (أرشيفية: الإنترنت)
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على الرغم من اللغظ الكبير الذي صاحب اختيارات المدرب الصربي ميلوتان سريديوفيتش «ميتشو» باعتماده على الشباب متجاهلاً استدعاء المحترفين والمجازفة بلاعبين صاعدين في تصفيات قوية للوصول إلى كأس العالم؛ فإن المنتخب الوطني لكرة القدم حقق نتائج تعتبر جيدة في مستهل منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات، ففاز خارج أرضه على إسواتيني بهدف كراوع وتعادل مع الكاميرون بهدف مقابل هدف على ملعب شهداء بنينا.

هذه النتائج تعتبر جيدة في مشوار تصفيات كأس العالم وتعكس الإحساس الكبير بالمسؤولية الملقى على عاتق الفريق الوطني، لذلك كان التعادل مع الكاميرون بطعم الفوز لأن المنتخب خاض لقاءً صعباً ضد أحد عمالقة الكرة الأفريقية، بالإضافة إلى أن منتخبنا يخوض التصفيات في مرحلة تجديد الدماء والدفع بعناصر شابة لا تملك الخبرة الدولية وغير معتادة على اللعب تحت ضغط الجماهير الغفيرة، والمهم الآن هو التفكير في حصد جميع النقاط داخل الأرض واقتناص أي نقاط من خارج الأرض حتى يحافظ «فرسان المتوسط» على حظوظهم في الوصول لكأس العالم.

إيجابيات أول مواجهتين في التصفيات
وقد أظهر المنتخب الوطني خلال مباراتيه في أول جولتين بالتصفيات العديد من الإيجابيات التي ينبغي التوقف عندها، منها قوة خط دفاعه الذي صمد خلال المباراتين ولم يسمح بدخول أي هدف من كرات ملعوبة، حيث جاء هدف الكاميرون من ركلة جزاء، كما تمكن مدافعو «فرسان المتوسط» من إيقاف خطورة مهاجمي إسواتيني والكاميرون، وهو أداء دفاعي سيتصاعد تدريجياً مع اكتساب اللاعبين مزيداً من الخبرة.

وفي خط الوسط كان الأداء جيداً أيضاً سواء دفاعاً أو هجوماً ونجح لاعبو الوسط في الربط بين خطوط الفريق وقاموا بواجبهم في بناء الهجمات خاصة مع اعتماد «ميتشو» على الاختراق من العمق وهو ما يتطلب جهداً مضاعفاً في البحث عن ثغرات في دفاعات المنافسين.

كما استفاد المنتخب الوطني من الإضافة التي قدمها كراوع والبدري اللذين أثبتا أن انضمامهما المتأخر للمنتخب كان مفيداً إلى أقصى درجة، ولا بد من التسليم بأن الحاجة لمهاجم ذي خبرة مثل كراوع شديدة لأن تقارب المستويات في المجموعة قد يجعل لفارق الأهداف في نهاية رحلة التصفيات أهمية كبيرة، حيث يمكن أن تلعب في حسم الترتيب النهائي للمجموعة وبالتالي لا بد من تسجيل أكبر عدد من الأهداف في قادم المباريات، حتى يبتعد المنتخب عن الحسابات المعقدة لحسم معركة التأهل.

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أما حراسة المرمى فقد أثبت مراد أنه لا غنى عنه في المواجهات الصعبة فهو الحارس الأمين لعرين المرمى الليبي، وقد لعب بفدائية عالية أمام الكاميرون وعرض نفسه في الدقائق الأخيرة لخطر الإصابة من أجل إنقاذ مرماه من هجمة خطيرة للكاميرونيين. وعلى الرغم من كل الإخفاقات المتتالية والتعاقد مع المدربين من مختلف دول العالم؛ فإن المدرب الصربي «ميتشو» تحدى الجميع وكمم أفواه منتقديه الذين طالبوا باستدعاء المحترفين وخصوصاً في مباراة المنتخب أمام الكاميرون، إلا أن «ميتشو» ربح الرهان بعدما أظهر المنتخب الوطني الشاب روحاً قتالية عالية وثقة كبيرة أمام نجوم محترفين فى أبرز الأندية العالمية.

أسباب عدم استدعاء ميتشو المحترفين؟
ومن المؤكد أن «فرسان المتوسط» سيكون أفضل وأقوى من مباراة لأخرى بعدما حصل على الثقة المطلوبة، لكن مع ذلك فإن السؤال سيبقى حول أسباب اعتماد «ميتشو» على الشباب وعدم استدعاء أي محترف في التصفيات، والإجابة تتمثل في أن المنتخب الوطني عندما كان مدججاً بالمحترفين أخفق في العديد من المباريات التي كانت في معظمها سهلة وخرج من التصفيات الأفريقية التي تضم 24 منتخباً.

كما تعود أسباب الإخفاق المتكرر لاتحاد الكرة بعشوائيته في إدارة المنظومة الكروية، واعتذار عدد من المحترفين والمحليين في ظاهرة غريبة انتشرت في الآونة الأخيرة بأعذار واهية، فمنهم من أرجع رفضه اللعب للمنتخب لظروف عائلية، ومنهم من رفض اللعب في ظل وجود اتحاد الكرة الحالي، وبالتالي فمن الطبيعي أن يخفق المنتخب الوطني في التأهل للبطولات الكبرى وأن يتراجع تصنيفه العالمي إلى المركز 126.

والخلاصة أن المنتخب الوطني بما يضمه من وجوه شابة وبقيادة «ميتشو» لعب ست مباريات تعد نتائجها جيدة بالنظر إلى الفترة القصيرة التي قاد فيها كتيبة «فرسان المتوسط»، ويكفي أنه لم يخسر أي مباراة حتى الآن بفوزه على السودان وليبيريا ودياً، وفوزه في التصفيات على إسواتيني والتعادل مع الكاميرون، والتعادل ودياً مع النيجر والصومال.

ترتيب مجموعة ليبيا في تصفيات المونديال
وكانت بقية نتائج مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة التعادل قد شهدت فوز كاب فيردي على إسواتيني بهدفين دون رد، والتعادل السلبي بين موريشيوس وأنغولا، ليتصدر منتخب الكاميرون ترتيب المجموعة بعد انتهاء الجولة الثانية بأربع نقاط يليه منتخبا كاب فيردي ثانياً وليبيا ثالثاً بأربع نقاط لكل منهما إلا أنهما يتأخران عن «الأسود غير المروضة» بفارق الأهداف فقط، ثم يأتي منتخب أنغولا رابعاً بنقطتين وموريشيوس خامسا بنقطة وأخير إسواتيني في المركز الأخير دون نقاط.

وبعد هذه البداية الناجحة للمنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم، سينتظر الفريق طويلاً قبل أن يخوض مباراته في الجولة الثالثة التي ستنطلق في الخامس من شهر يونيو 2024، حيث ستلعب ليبيا مع موريشيوس، فيما تلعب الكاميرون مع كاب فيردي، وأنغولا مع إسواتينى، أما الجولة الرابعة فستقام في الثامن من يونيو 2024 فيلعب المنتخب الوطني مع كاب فيردي، ويلتقي منتخب موريشيوس مع إسواتيني، وأنغولا مع الكاميرون.
ومن الضروري أن ينتبه اتحاد الكرة سريعاً إلى وجوب استغلال تألق المنتخب الوطني في أول جولتين من التصفيات، وأن يقوم بإعداد برنامج طويل المدى وتوفير مباريات ودية وتسخير جميع الإمكانات للبناء على ما تحقق حتى الآن على أمل أن يتمكن من الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026.

مباراة ليبيا والكاميرون، 21 نوفمبر 2023. (الإنترنت)
مباراة ليبيا والكاميرون، 21 نوفمبر 2023. (الإنترنت)
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