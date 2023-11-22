  • Alwasat News
Atwasat

الاتحاد المصراتي يرفض نقل مباراة «الديربي» أمام السويحلي إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 10:54 مساء
الاتحاد المصراتي يرفض نقل مباراة «الديربي» أمام السويحلي إلى طرابلس
تدريبات الاتحاد المصراتي استعدادا لـ«ديربي مصراتة» (حساب الاتحاد المصراتي على فيسبوك)
alwasat radio

أكد نادي الاتحاد المصراتي رفضه قرار رئيس لجنة تنظيم المسابقات الخاص بنقل مباراة فريق الكرة بالنادي أمام السويحلي في الدوري الممتاز إلى مدينة طرابلس بدلا من إقامتها في مدينة مصراتة.

نقل مباراة «ديربي مصراتة» مخالف للوائح
وقال الاتحاد المصراتي، في بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء ونشره على حسابه بموقع «فيسبوك»، إن نقل المباراة مخالف للوائح والقوانين المنظمة مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، إلى جانب أنه يعني أن مدينة مصراتة غير آمنة وغير قادرة على تنظيم المباريات والمسابقات الرياضية، وهو ما يرفضه النادي رفضا قاطعا.

«المسابقات» تغيِّر ملعب «ديربي» مصراتة في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز
شاهد.. قمة ليبيا والكاميرون وتحضيرات «ديربي» طرابلس ومصراتة على مائدة حوار «في التسعين»

وأضاف بيان الاتحاد المصراتي: «مدينة مصراتة بها أجهزة أمنية قادرة على تنظيم وتأمين أكبر الفعاليات الرياضية». كما كشف البيان أن مديرية الأمن في مصراتة أبلغت النادي بقدرتها على تأمين «الديربي» بين الاتحاد المصراتي والسويحلي، مشيرا إلى أن مصراتة ستستضيف قريبا بطولة أفريقيا للكرة الطائرة بحضور الجماهير.

بيان نادي الاتحاد المصراتي (حساب الاتحاد المصراتي على فيسبوك)
بيان نادي الاتحاد المصراتي (حساب الاتحاد المصراتي على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الليلة في «تغطية خاصة»: ‎هدنة غزة.. إيقاف للهمجية أم مقدمة للأسوأ؟

الليلة في «تغطية خاصة»: ‎هدنة غزة.. إيقاف للهمجية أم مقدمة للأسوأ؟
الكاتب حسين المالكي ينادي: «ستحيا درنة رغم المحن»

الكاتب حسين المالكي ينادي: «ستحيا درنة رغم المحن»
«يونيسف»: غزة باتت «المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال»

«يونيسف»: غزة باتت «المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال»
«يويفا» يعاقب نادي سلتيك بسبب دعم جماهيره فلسطين

«يويفا» يعاقب نادي سلتيك بسبب دعم جماهيره فلسطين
تحذيرات طبية من استخدام الشموع المعطّرة

تحذيرات طبية من استخدام الشموع المعطّرة
شبكة تلفزيونية ألمانية توقف بث فيلم فلسطيني

شبكة تلفزيونية ألمانية توقف بث فيلم فلسطيني
ميسي عقب هزيمة البرازيل على أرضها: ليس إنجازنا الأهم لكنه رائع

ميسي عقب هزيمة البرازيل على أرضها: ليس إنجازنا الأهم لكنه رائع
هروب أفعى مامبا «سامة جدًا» من مالكها في هولندا

هروب أفعى مامبا «سامة جدًا» من مالكها في هولندا
كاريكاتير حليم - حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني

كاريكاتير حليم - حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني
الأرجنتين تكبّد البرازيل أول خسارة على أرضها بتاريخ تصفيات كأس العالم

الأرجنتين تكبّد البرازيل أول خسارة على أرضها بتاريخ تصفيات كأس العالم
«الصحة العالمية» تكشف عن متحور لـ«كوفيد - 19» لا يزال يمثل تهديدًا

«الصحة العالمية» تكشف عن متحور لـ«كوفيد - 19» لا يزال يمثل تهديدًا
أسباب جفاف فروة الرأس وطرق علاجها

أسباب جفاف فروة الرأس وطرق علاجها
قمر التجسس الكوري الشمالي يلتقط صورا لقواعد عسكرية أميركية

قمر التجسس الكوري الشمالي يلتقط صورا لقواعد عسكرية أميركية
«حماس»: بنود الهدنة صيغت وفق رؤية المقاومة

«حماس»: بنود الهدنة صيغت وفق رؤية المقاومة
حماس و«إسرائيل» تتفقان على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل للمحتجزين والأسرى

حماس و«إسرائيل» تتفقان على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل للمحتجزين والأسرى
شاهد كواليس تعادل المنتخب الوطني أمام الكاميرون وملخص المباراة (صور وفيديو)

شاهد كواليس تعادل المنتخب الوطني أمام الكاميرون وملخص المباراة (صور وفيديو)
حل فلسطين.. حل إسرائيل

حل فلسطين.. حل إسرائيل
المنتخب الليبي بالزي الأحمر أمام الكاميرون.. و«ميتشو» يتمسك بالعناصر الشابة.. الليلة

المنتخب الليبي بالزي الأحمر أمام الكاميرون.. و«ميتشو» يتمسك بالعناصر الشابة.. ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» الكاميرون في تصفيات كأس العالم
شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» الكاميرون في...
منتخب شباب ليبيا في الترتيب الرابع ببطولة شمال أفريقيا
منتخب شباب ليبيا في الترتيب الرابع ببطولة شمال أفريقيا
شاهد كواليس تعادل المنتخب الوطني أمام الكاميرون وملخص المباراة (صور وفيديو)
شاهد كواليس تعادل المنتخب الوطني أمام الكاميرون وملخص المباراة ...
الأهلي طرابلس يتعادل سلبيا مع الأولمبي قبل «ديربي» العاصمة
الأهلي طرابلس يتعادل سلبيا مع الأولمبي قبل «ديربي» العاصمة
صدور كتاب رياضي جديد عن منتخب ليبيا للكرة الطائرة بعد رحلة 60 عامًا (صور)
صدور كتاب رياضي جديد عن منتخب ليبيا للكرة الطائرة بعد رحلة 60 ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» الكاميرون في تصفيات كأس العالم
شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» ......
المنتخب الوطني يفوز وديًا على نظيره السوداني استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026
المنتخب الوطني يفوز وديًا على نظيره السوداني استعدادًا ......
ملعب بنينا يتأهب لاستقبال موقعة فض الشراكة بين ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم (صور)
ملعب بنينا يتأهب لاستقبال موقعة فض الشراكة بين ليبيا ......
كرواع ينتصر للأهلي طرابلس على السويحلي.. وتعادل صعب للاتحاد أمام أساريا في الدوري
كرواع ينتصر للأهلي طرابلس على السويحلي.. وتعادل صعب للاتحاد ......
شاهد.. المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر بــ«ريمونتادا» رائعة بدورة شمال أفريقيا
شاهد.. المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر ......
المزيد
الاتحاد المصراتي يرفض نقل مباراة «الديربي» أمام السويحلي إلى طرابلس
الاتحاد المصراتي يرفض نقل مباراة «الديربي» أمام السويحلي إلى......
القوة البدنية تدعو مجلس الإدارة للاجتماع لمناقشة جدول الأعمال (صور)
القوة البدنية تدعو مجلس الإدارة للاجتماع لمناقشة جدول ......
منتخب ليبيا يواجه العراق بعد الخسارة أمام الجزائر في البطولة العربية المدرسية
منتخب ليبيا يواجه العراق بعد الخسارة أمام الجزائر في البطولة......
صدور كتاب رياضي جديد عن منتخب ليبيا للكرة الطائرة بعد رحلة 60 عامًا (صور)
صدور كتاب رياضي جديد عن منتخب ليبيا للكرة الطائرة بعد رحلة ......
الأهلي طرابلس يتعادل سلبيا مع الأولمبي قبل «ديربي» العاصمة
الأهلي طرابلس يتعادل سلبيا مع الأولمبي قبل «ديربي» العاصمة...
المزيد