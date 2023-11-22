الاتحاد المصراتي يرفض نقل مباراة «الديربي» أمام السويحلي إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نادي الاتحاد المصراتي رفضه قرار رئيس لجنة تنظيم المسابقات الخاص بنقل مباراة فريق الكرة بالنادي أمام السويحلي في الدوري الممتاز إلى مدينة طرابلس بدلا من إقامتها في مدينة مصراتة.

نقل مباراة «ديربي مصراتة» مخالف للوائح

وقال الاتحاد المصراتي، في بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء ونشره على حسابه بموقع «فيسبوك»، إن نقل المباراة مخالف للوائح والقوانين المنظمة مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، إلى جانب أنه يعني أن مدينة مصراتة غير آمنة وغير قادرة على تنظيم المباريات والمسابقات الرياضية، وهو ما يرفضه النادي رفضا قاطعا.

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وأضاف بيان الاتحاد المصراتي: «مدينة مصراتة بها أجهزة أمنية قادرة على تنظيم وتأمين أكبر الفعاليات الرياضية». كما كشف البيان أن مديرية الأمن في مصراتة أبلغت النادي بقدرتها على تأمين «الديربي» بين الاتحاد المصراتي والسويحلي، مشيرا إلى أن مصراتة ستستضيف قريبا بطولة أفريقيا للكرة الطائرة بحضور الجماهير.

بيان نادي الاتحاد المصراتي (حساب الاتحاد المصراتي على فيسبوك)