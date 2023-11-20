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شاهد.. قمة ليبيا والكاميرون وتحضيرات «ديربي» طرابلس ومصراتة على مائدة حوار «في التسعين»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 نوفمبر 2023, 07:04 مساء
شاهد.. قمة ليبيا والكاميرون وتحضيرات «ديربي» طرابلس ومصراتة على مائدة حوار «في التسعين»
تنويه لأحدث حلقات برنامج «في التسعين» مع الإعلامي عبدالرزاق بالحاج، 20 نوفمبر 2023. (خاص - الوسط)
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يناقش برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» اليوم الإثنين مع الإعلامي عبدالرزاق بالحاج أحدث القضايا الرياضية على الساحة الليبية.

ويتصدر الحلقات النقاشية من برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» المواجهة المرتقبة بين المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم أمام نظيره الكاميروني، غدا الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم المقبل.
 
ويتناول برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» الحديث عن استعدادات «فرسان المتوسط» لمقابلة «أسود الكاميرون» بعد الفوز في ضربة بداية التصفيات على إسواتيني.

برنامج «في التسعين» يناقش تحضيرات «ديربيات» طرابلس ومصراتة
كما تشمل حلقة اليوم الإثنين من برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» الحديث عن التحضيرات لديربيات طرابلس ومصراتة في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم فور عودة المسابقة.

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ويستعد المنتخب الليبي لمواجهة المنتخب الكاميروني، مساء غد الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساء بملعب شهداء بنينا ضمن الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الرابعة المؤهلة لكأس العالم المقبلة 2026، والتي تضم: ليبيا والكاميرون وأنغولا وكيب فيردي وإسواتيني وموريشيوس.

مواجهة بين المنتخبين الليبي والكاميروني على صدارة المجموعة
وحقق المنتخب الليبي الفوز في الجولة الأولى بهدف أمام منتخب إسواتيني، بينما فاز منتخب الكاميرون في الجولة نفسها على موريشيوس بثلاثة أهداف دون مقابل، ليتصدر «أسود الكاميرون» المجموعة بفارق الأهداف عن «فرسان المتوسط».

وفي باقي تراتيب المجموعة الرابعة، يأتي ثالثا كيب فيردي، ورابعا أنغولا برصيد نقطة لكل منهما، ثم خامسا إسواتيني، وسادسا موريشيوس دون نقاط.

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