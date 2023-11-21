«المسابقات» تغيِّر ملعب «ديربي» مصراتة في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم تغيير ملعب «ديربي» مصراتة المقرر إقامته يوم الأحد 26 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة الدوري الليبي الممتاز.

المسابقات تنقل القمة من ملعب الشموع إلى ملعب النهر

وأشارت لجنة تنظيم المسابقات إلى نقل مواجهة السويحلي والاتحاد المصراتي من ملعب الشموع إلى ملعب النهر دون حضور الجمهور، حسب الصفحة الرسمية للجنة تنظيم المسابقات عبر «فيسبوك».

وكشفت الصفحة الرسمية للجنة تنظيم المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر «فيسبوك»، السبت، جدول مباريات الأسبوعين الرابع والخامس، ضمن مسابقة الدوري الممتاز «دورينا»، من مرحلة الذهاب للمجموعة الثانية للموسم الرياضي 2023-2024.

الأسبوع الرابع من منافسات المجموعة الثانية

تبدأ المواجهات، الجمعة 24 نوفمبر الجاري، بمواجهة البشائر وأساريا على ملعب الشموع في تمام الثالثة والنصف عصرا بتوقيت ليبيا.

وفي اليوم التالي، السبت 25 نوفمبر، يلتقي المدينة والخمس على ملعب النهر في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت ليبيا.

- «بوابة الوسط» تستعرض مواعيد وملاعب مباريات الأسبوعين الثالث والرابع في «دورينا»

ويشهد الأحد 26 نوفمبر مواجهة السويحلي والاتحاد المصراتي، وذلك على ملعب الشموع في الساعة الثالثة والنصف، لكنها ستجرى من دون حضور الجمهور.

والثلاثاء 28 نوفمبر، يلتقي الاتحاد والأهلي طرابلس على ملعب الجميل في تمام الثالثة والنصف، من دون حضور جمهور أيضا. بينما تأجل لقاء أبوسليم أمام الأولمبي بسبب مشاركة الأول في بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية، ويخلد فريق الملعب الليبي للراحة.

الجدول المعلن من قبل لجنة تنظيم المسابقات بشأن مباراة السويحلي والاتحاد المصراتي. (صفحة لجنة تنظيم المسابقات عبر فيسبوك)