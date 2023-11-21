منتخب شباب ليبيا في الترتيب الرابع ببطولة شمال أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تلقى المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 سنة خسارته الثانية أمام المنتخب التونسي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في ختام مباريات بطولة شمال أفريقيا المقامة في تونس.

وتُوِّج المنتخب التونسي بالبطولة، بعد فوزه في أربع جولات وجمع 12 نقطة، بينما حل المنتخب الوطني في المركز الرابع من بين 5 منتخبات هي ليبيا والمغرب ومصر وتونس والجزائر.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت مساء اليوم أيضًا، تعادل منتخبا مصر والمغرب بهدفين لكل فريق.

- منتخب الشباب الليبي يلتقي البطل التونسي في ختام منافسات شمال أفريقيا

- شاهد.. المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر بــ«ريمونتادا» رائعة بدورة شمال أفريقيا

المنتخب الوطني الليبي، بقيادة المدرب الوطني علاء الأوجلي، خسر أولى مبارياته أمام المغرب بسداسية نظيفة، وتعادل بهدف لمثله مع مصر، وحقق فوزًا على منتخب الجزائر بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.