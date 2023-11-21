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منتخب شباب ليبيا في الترتيب الرابع ببطولة شمال أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 21 نوفمبر 2023, 09:09 مساء
منتخب شباب ليبيا في الترتيب الرابع ببطولة شمال أفريقيا
إحدى مباريات منتخب الشباب الليبي في منافسات شمال أفريقيا. (الإنترنت)
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تلقى المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 سنة خسارته الثانية أمام المنتخب التونسي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في ختام مباريات بطولة شمال أفريقيا المقامة في تونس.

وتُوِّج المنتخب التونسي بالبطولة، بعد فوزه في أربع جولات وجمع 12 نقطة، بينما حل المنتخب الوطني في المركز الرابع من بين 5 منتخبات هي ليبيا والمغرب ومصر وتونس والجزائر.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت مساء اليوم أيضًا، تعادل منتخبا مصر والمغرب بهدفين لكل فريق.

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المنتخب الوطني الليبي، بقيادة المدرب الوطني علاء الأوجلي، خسر أولى مبارياته أمام المغرب بسداسية نظيفة، وتعادل بهدف لمثله مع مصر، وحقق فوزًا على منتخب الجزائر بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ترتيب بطولة شمال أفريقيا:
- تونس: برصيد 12 نقطة
- المغرب: برصيد 7 نقاط
- مصر: برصيد 5 نقاط
- ليبيا: برصيد 4 نقاط
- الجزائر: دون نقاط

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