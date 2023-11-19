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المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر بــ«ريمونتادا» رائعة بدورة شمال أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 19 نوفمبر 2023, 05:58 مساء
المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر بــ«ريمونتادا» رائعة بدورة شمال أفريقيا
الفرحة تعم الجهاز الفني للمنتخب الوطني واللاعبين البدلاء بالهدف في شباك منتخب مصر خلال مباراة المنتخبين الأربعاء 15 نوفمبر 2023 (فيسبوك)
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قلب مساء اليوم المنتخب الوطني للشباب الطاولة على منتخب الجزائر وتغلب عليه بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بتونس ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم تحت 20 سنة.
المنتخب الوطني تأخر بثلاثية في الشوط الأول
أنهى المنتخب الوطني للشباب «فرسان المتوسط» الشوط الأول من المباراة متأخرًا بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، إلا أن «فرسان المتوسط» قاموا بــ«ريمونتادا» رائعة في الشوط الثاني واستطاع شباب ليبيا تسجيل أربعة أهداف متتالية ليفوز بالمباراة بنتيجة 4-3.

بهذا الفوز يرفع المنتخب الليبي رصيده إلى أربع نقاط بعدما خاض ثلاث مباريات، حيث خسر مباراته الأولى أمام المغرب بسداسية، وتعادل في الثانية مع شباب مصر بهدف مقابل هدف.

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وفي المباراة الثانية التي أقيمت مساء اليوم فاز المنتخب التونسي على نظيره المصري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

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