منتخب الشباب الليبي يلتقي البطل التونسي في ختام منافسات شمال أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يختتم المنتخب الوطني الليبي للشباب تحت عشرين عاما لكرة القدم مشاركته في منافسات بطولة شمال أفريقيا، اليوم الثلاثاء، بمواجهة تونس في آخر أيام البطولة المقامة في تونس.

ويسعى المنتخب الوطني للشباب إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب التونسي، المتوج مسبقا بالبطولة، بعد فوزه بجميع مبارياته في البطولة.

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المنتخب الوطني الليبي، بقيادة المدرب الوطني علاء الأوجلي، حقق مستوى جيدا، بعد خسارته الكبيرة في أولى مبارياته أمام المغرب، وتعادله مع مصر، وفوزه الكبير على منتخب الجزائر.

وجاء الترتيب العام قبل مباريات اليوم الثلاثاء: تونس 9 نقاط، متوجة باللقب، والمغرب 6 نقاط (ثانيا)، ومصر 4 نقاط (ثالثا)، وليبيا 4 نقاط (رابعا)، والجزائر دون نقاط (خامسا).

منتخب الشباب الليبي في منافسات شمال أفريقيا. (صورة مثبتة من الفيديو)

مدرب منتخب الشباب الليبي علاء الأوجلي. (فيسبوك)