المرج تستقبل قرعة دوري السلة الليبي بمشاركة 14 فريقا.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تجرى، اليوم الثلاثاء في مدينة المرج، قرعة الدوري الليبي لكرة السلة للموسم الرياضي الجديد 2023-2024 بمشاركة 14 فريقا. وفي تصريح إعلامى لرئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة السلة دكتور وليد المرغني، قال: «الدوري الجديد يبدأ بمباراة الكأس الممتازة 1 ديسمبر المقبل».

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وأضاف المرغني: «مباراة السوبر تجمع بطل الدوري الأهلي بنغازي مع الاتحاد بطل الكأس، على أن ينطلق الدوري في 3 ديسمبر المقبل بمشاركة 14 فريقا، منها ثمانية فرق بالمنطقة الغربية، وهى: الاتحاد والأهلي طرابلس والمدينة والشباب العربي والجزيرة وأبوالخير وأبوسليم وجامعة طرابلس».

وأكمل المرغني: «ستقسم الفرق المشاركة إلى أربع مجموعات، تتنافس فيما بينها من دوري كامل، ذهابا وإيابا، ويتأهل أول وثان كل مجموعة إلى المرحلة الثانية، التي ستقام بمشاركة ثمانية فرق يتأهل منها أربعة فرق للمرحلة النهائية، التي ستقام بنظام التجمع من مرحلتين: الأولى في بنغازي والثانية بطرابلس».

رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة السلة دكتور وليد المرغني. (أرشيفية : الإنترنت)