عبر «فيسبوك».. علي الأسود يستعرض صورة شقيقه مختار مع الأسطورة الإيطالية دينو زوف

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

نشر علي الأسود، نجم الكرة الليبية السابق، صورة لشقيقه الفنان المعروف مختار الأسود مع حارس المرمى الإيطالي الشهير دينو زوف بعنوان «صورة للتاريخ».

رقم قياسي لدينو زوف

وقال في منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «صورة لشقيقى الفنان مع أحد أبرز حراس المرمى بالعالم الذي سجل عدة أرقام قياسية، منها محافظته على شباك منتخب إيطاليا لمدة 1142 دقيقة، وهو رقم قياسي عالمى».

المعروف أن دينو زوف لعب سنوات طويلة، وحتى عمر متقدم مع المنتخب الإيطالي.

وعلي الأسود كان لاعبا سابقا بنادي الأهلي طرابلس، وهو الهداف التاريخي لمواجهات «ديربي ليبيا» أمام فريق الاتحاد بتسجيله 12 هدفا.

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وانضم علي الأسود إلى نادي الأهلي طرابلس في العام 1970، واستمر في صفوفه حتى العام 1979. وخلال هذه الفترة، تمكن من الفوز بلقب الدوري الليبي الممتاز مواسم 1970-1971 و1972-1973 و1973-1974 و1977-1978، إلى جانب الفوز بلقب بطولة كأس ليبيا 1976 على حساب فريق أخضر البيضاء، بعدما تمكن علي الأسود من تسجيل أحد هدفي فريق الأهلي طرابلس في المباراة النهائية.