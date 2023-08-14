علي الأسود عبر منشور خاص مع نجم الأهلي بنغازي: كنا أصدقاء ونرسخ قيم التنافس (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

نشر نجم الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني الليبي السابق لكرة القدم علي الأسود صورتين كل منهما في زمن مختلف بعنوان «بين الماضي والحاضر مع نجم الأهلي بنغازي والمنتخب الوطني الحارس الفيتوري رجب».

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وقال علي الأسود على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إن جيلهم كان يرسخ قيم التنافس الرياضي والاحترام في العلاقات الرياضية».

واختتم نجم الأهلي طرابلس السابق علي الأسود قائلًا: «كنا أصدقاء ومازلنا تجمعنا الأخوة والمحبة».

علي الأسود مع الحارس الفيتوري رجب. (فيسبوك)