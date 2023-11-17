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المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس العالم 2026

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 17 نوفمبر 2023, 05:00 مساء
المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس العالم 2026
لقطة مثبتة من فيديو مباراة المنتخب الوطني ومنتخب إيسواتيني الجمعة 17 نوفمبر 2023
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حصد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أول ثلاث نقاط له في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب إسواتيني بهدف من دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما على أرضية ملعب مبومبيلا بجنوب أفريقيا اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة.

كراوع يحرز هدف المنتخب الوطني
أحرز هدف اللقاء الوحيد أحمد كراوع في الدقيقة 53، بعد استغلاله خطأ من حارس مرمى ودفاع منتخب إسواتيني، لينجح المنتخب الوطني في الاختبار الرسمي الأول له تحت قيادة المدير الفني الصربي ميلوتان سيريديوفيتش «ميتشو».

قدم منتخب إسواتيني شوطا أول جيدا، وتمكن من تهديد مرمي مراد الوحيشي بعدة كرات، إلا أنها لم تسفر عن هز الشباك.

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وفي الشوط الثاني، تحسن أداء المنتخب الوطني بشكل ملحوظ، وتمكن أحمد كراوع من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 53، بينما ضغط منتخب إسواتيني بغية إدراك التعادل. غير أن الدفاع الليبي تمكن من التصدي لكل المحاولات، لتنتهي المباراة بفوز «فرسان المتوسط».

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