شاهد.. «في التسعين» المنتخب الوطني يستهل مشواره في تصفيات المونديال بمواجهة إيسواتيني

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «في التسعين» على قناة «الوسط» (WTV) مساء اليوم الخميس، عددا من القضايا المهمة على الساحة الكروية خاصة فيما يتعلق بالمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

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ويتطرق برنامج «في التسعين» الذي يقدمه الليلة المذيع مؤيد إسكندر، إلى المباراة التي سيخوضها المنتخب الوطني غدا الجمعة أمام منتخب إيسواتيني في أول اختبار للمدير الفني الصربي «ميتشو».

وسيتناول النقاش في برنامج «في التسعين» كذلك القرارات الجديدة الصادرة من الداخلية بشأن عودة الجماهير إلى الملاعب الرياضية، بجانب تصريحات مهمة لوكيل وزارة الداخلية ورئيس لجنة المسابقات لبرنامج «في التسعين».

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