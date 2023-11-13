المرجيني مدربًا للترسانة.. وشاقوارة للنصر زليتن في دوري الدرجة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تعاقدت إدارة نادي الترسانة بسوق الجمعة في طرابلس مع المدرب المخضرم علي المرجيني لقيادة الفريق في دوري الدرجة الأولى خلال الموسم الجديد.

فريق الترسانة وصل الموسم الماضي إلى الدور السباعي، لكنه لم يحقق نتائج جيدة خلال التصفيات المؤهلة للدوري الممتاز، يعد المرجيني من المدربين المخضرمين، وسبق له أن درب الفريق في عدة مواسم.

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وتعاقدت إدارة نادي النصر زليتن مع المدرب المتميز فؤاد شاقوارة، والذي وصل في الموسم الماضي بفريق الملعب الليبي إلى دوري الأضواء والشهرة.