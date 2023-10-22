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المنتخب الوطني للتجديف ينهي استعداداته للمشاركة في البطولة الأفريقية بتونس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 أكتوبر 2023, 05:55 مساء
المنتخب الوطني للتجديف ينهي استعداداته للمشاركة في البطولة الأفريقية بتونس
جانب من تدريبات الرياضيين الليبيين (حساب اللجنة الأولمبية على فيسبوك)
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أنهى المنتخب الوطني للتجديف استعداداته للمشاركة في البطولة الأفريقية للتجديف والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 المرتقب والتي تستضيفها تونس.

منتخب التجديف يقيم معسكرا بتونس
وقد أقام المنتخب الليبي قبل هذا الموعد معسكرًا تدريبيًا قصيرًا في تونس تحت إشراف المدرب الوطني عبدالسلام سعيد بمشاركة ثمانية جدافين جرى اختيارهم ليمثلوا المنتخب الوطني للتجديف وهم: منذر المرغني ومحمد بكرة عياد بكرة ومصعب أبوذيب وأكرم الهري وصفوان الكريكشي وآدم العماري ومحمد الزواوي، وفقا لحساب اللجنة الأولمبية الليبية على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي.

من جانبه، أعلن الاتحاد الأفريقي للتجديف في وقت سابق مشاركة 168 جدافًا من 18 دولة أفريقية في البطولة الأفريقية للتجديف، وهي: ليبيا وتونس والمغرب والجزائر ومصر والسودان وأنغولا وكوت ديفوار والكاميرون والرأس الأخضر وكينيا وناميبيا ونيجيريا والسنغال وتوغو وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي.

منتخب التجديف يشارك في البطولة الأفريقية والتصفيات القارية المؤهلة لأولمبياد باريس
الليبي «بكره» جاهز لأفريقية التجديف المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

وينتظر أن يشهد التنافس على المراكز الأولى المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 تنافسًا كبيرًا خاصة بين الرياضيين من دول شمال أفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن التجديف الليبي كان حاضرًا في آخر دورتين من الألعاب الأولمبية في ريو د جانيرو بالبرازيل وفي طوكيو باليابان.

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