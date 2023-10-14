منتخب التجديف يشارك في البطولة الأفريقية والتصفيات القارية المؤهلة لأولمبياد باريس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الليبي للتجديف والكانوي مشاركة المنتخب الوطني للتجديف في البطولة الأفريقية للتجديف التي تقام في تونس خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري، والتي تقام بعدها مباشرة التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

المنتخب يسعى للمشاركة الأولمبية الثالثة

وتسعى رياضة التجديف الليبية إلى ضمان التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة على التوالي؛ حيث سبق لرياضة التجديف أن نالت التمثيل الأولمبي مرتين على التوالي في الدورتين الماضيتين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية 2016 والعاصمة اليابانية طوكيو 2020، وفقًا لحساب الاتحاد الليبي للتجديف على «فيسبوك».

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يذكر أن الاتحاد الليبي للتجديف والكانوي أقام الخميس الماضي بطولة ليبيا للتجديف التي اختار من خلالها أفضل ثمانية جدافين من كل فئة للمشاركة بهم في التصفيات والبطولة الأفريقية بتونس.