  • Alwasat News
Atwasat

اليوم.. المنتخب الوطني يواجه نظيره الصومالي وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 19 أكتوبر 2023, 02:28 مساء
اليوم.. المنتخب الوطني يواجه نظيره الصومالي وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026
مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب النيجر وديا بمعسكر المغرب، 17 أكتوبر 2023. (حساب الاتحاد الليبي لكرة القدم على فيسبوك)
alwasat radio

أعلن اتحاد كرة القدم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم سيخوض مباراة دولية ودية أمام منتخب الصومال في الثامنة من مساء اليوم الخميس بتوقيت ليبيا.

المنتخب الوطني يخوض الودية الثالثة
تعد هذه المباراة هي الثالثة التي يخوضها المنتخب الوطني لكرة القدم خلال معسكره المقام حاليا استعدادا لخوض منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

وسبق للمنتخب الوطني أن خاض مباراتين وديتين خلال المعسكر الحالي، فلعب أولا أمام منتخب ليبيريا وانتهى اللقاء بفوز «فرسان المتوسط» بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين لليبيريا، فيما انتهى اللقاء الثاني أمام منتخب النيجر بالتعادل بهدف لمثله.

شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»
من بوابة ليبيريا.. ميتشو ينجح في أول اختبار مع «فرسان المتوسط»

ويسعى المدير الفني الصربي ميلوتان سريديوفيتش «ميتشو» إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المعسكر الحالي والمباريات الودية الدولية التي يخوضها المنتخب الوطني لكرة القدم، وذلك نظرا لضيق الوقت الشديد على بدء التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، حيث يخوض المنتخب الوطني أولى مبارياته في التصفيات يوم 13 نوفمبر المقبل أمام منتخب إيسواتيني. وينافس المنتخب الوطني في التصفيات ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات الكاميرون وأنغولا وكاب فيردي وإيسواتيني وموريشيوس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اليوم.. المنتخب الوطني يواجه نظيره الصومالي وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026

اليوم.. المنتخب الوطني يواجه نظيره الصومالي وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم ...
«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي

«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي
«في التسعين»: ميتشو مدرباً لمنتخب ليبيا ومدرب أبوسليم يتوعد الزمالك

«في التسعين»: ميتشو مدرباً لمنتخب ليبيا ومدرب أبوسليم يتوعد الزمالك
«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا

«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا
«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟

«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟
«تغطية خاصة»: كيف سيقاوم ساسة ليبيا ضغوط الغرب لتوحيد إعادة الاعمار؟

«تغطية خاصة»: كيف سيقاوم ساسة ليبيا ضغوط الغرب لتوحيد إعادة الاعمار؟
«تغطية خاصة»: تقرير الخبراء الدوليين.. ليبيا دولة لصوص فاشلة!!

«تغطية خاصة»: تقرير الخبراء الدوليين.. ليبيا دولة لصوص فاشلة!!
«تحقيقات»: كارثة درنة.. الآثار الصعبة لما بعد الصدمة

«تحقيقات»: كارثة درنة.. الآثار الصعبة لما بعد الصدمة
كاريكاتير خيري - فيتو أميركي ضد الهدنة في غزة

كاريكاتير خيري - فيتو أميركي ضد الهدنة في غزة
إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي

إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة

مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة
محمد صلاح يطالب بوقف المذابح في قطاع غزة

محمد صلاح يطالب بوقف المذابح في قطاع غزة
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يؤيد الأندية في مواجهة اتحاد الكرة

شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يؤيد الأندية في مواجهة اتحاد الكرة
الجزائر تعلّق منافسات كرة القدم تضامناً مع فلسطين

الجزائر تعلّق منافسات كرة القدم تضامناً مع فلسطين
فيتو أميركي يعطل مشروع قرار يدين الحرب في غزة بمجلس الأمن

فيتو أميركي يعطل مشروع قرار يدين الحرب في غزة بمجلس الأمن
منتخب الشباب يواجه نظيره المغربي في أولى مبارياته بدورة شمال أفريقيا

منتخب الشباب يواجه نظيره المغربي في أولى مبارياته بدورة شمال أفريقيا
بعد تصريح السيسي.. آلاف المصريين يتظاهرون تضامنًا مع غزة

بعد تصريح السيسي.. آلاف المصريين يتظاهرون تضامنًا مع غزة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل يجري إصلاح الأندية حتى يتغير واقعها؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل يجري إصلاح الأندية حتى يتغير واقعها؟
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
منتخب الشباب يواجه نظيره المغربي في أولى مبارياته بدورة شمال أفريقيا
منتخب الشباب يواجه نظيره المغربي في أولى مبارياته بدورة شمال ...
العجيلي يفقد نزاله في البطولة العربية لشباب الملاكمة ومرعي ينافس على الذهبية
العجيلي يفقد نزاله في البطولة العربية لشباب الملاكمة ومرعي ينافس ...
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يؤيد الأندية في مواجهة اتحاد الكرة
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يؤيد الأندية في مواجهة اتحاد ...
خسارتان جديدتان لليبيا في البطولة العربية لشباب الملاكمة
خسارتان جديدتان لليبيا في البطولة العربية لشباب الملاكمة
اتحاد الكرة الطائرة يعقد اجتماعا استثنائيا في مصراتة
اتحاد الكرة الطائرة يعقد اجتماعا استثنائيا في مصراتة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف نهائي بطولة الدوحة للسلة
الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف ......
اتحاد الكرة يتحدى صعاب عاصفة «دانيال» ويعلن موعد انطلاق «دورينا» رسميًا
اتحاد الكرة يتحدى صعاب عاصفة «دانيال» ويعلن موعد انطلاق ......
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل ......
اليوم.. الأهلي بنغازي يواجه أسيك ميموزا بدوري أبطال أفريقيا
اليوم.. الأهلي بنغازي يواجه أسيك ميموزا بدوري أبطال أفريقيا...
شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»
شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات ......
المزيد
غدًا.. الاتحاد والنجم الأزرق في نهائي بطولة كأس السلة تحت 18 عامًا
غدًا.. الاتحاد والنجم الأزرق في نهائي بطولة كأس السلة تحت 18......
اليوم.. المنتخب الوطني يواجه نظيره الصومالي وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026
اليوم.. المنتخب الوطني يواجه نظيره الصومالي وديا استعدادا ......
استعدادات مكثفة للفرق الليبية تمهيدا لانطلاق الجولة الأولى من الدوري الممتاز
استعدادات مكثفة للفرق الليبية تمهيدا لانطلاق الجولة الأولى ......
اتحاد الكرة الطائرة يعقد اجتماعا استثنائيا في مصراتة
اتحاد الكرة الطائرة يعقد اجتماعا استثنائيا في مصراتة...
خسارتان جديدتان لليبيا في البطولة العربية لشباب الملاكمة
خسارتان جديدتان لليبيا في البطولة العربية لشباب الملاكمة...
المزيد