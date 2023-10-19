اليوم.. المنتخب الوطني يواجه نظيره الصومالي وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلن اتحاد كرة القدم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم سيخوض مباراة دولية ودية أمام منتخب الصومال في الثامنة من مساء اليوم الخميس بتوقيت ليبيا.

المنتخب الوطني يخوض الودية الثالثة

تعد هذه المباراة هي الثالثة التي يخوضها المنتخب الوطني لكرة القدم خلال معسكره المقام حاليا استعدادا لخوض منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

وسبق للمنتخب الوطني أن خاض مباراتين وديتين خلال المعسكر الحالي، فلعب أولا أمام منتخب ليبيريا وانتهى اللقاء بفوز «فرسان المتوسط» بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين لليبيريا، فيما انتهى اللقاء الثاني أمام منتخب النيجر بالتعادل بهدف لمثله.

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ويسعى المدير الفني الصربي ميلوتان سريديوفيتش «ميتشو» إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المعسكر الحالي والمباريات الودية الدولية التي يخوضها المنتخب الوطني لكرة القدم، وذلك نظرا لضيق الوقت الشديد على بدء التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، حيث يخوض المنتخب الوطني أولى مبارياته في التصفيات يوم 13 نوفمبر المقبل أمام منتخب إيسواتيني. وينافس المنتخب الوطني في التصفيات ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات الكاميرون وأنغولا وكاب فيردي وإيسواتيني وموريشيوس.