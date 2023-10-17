شاهد البث المباشر.. ليبيا 1 - 0 النيجر (محمد القاضي يسجل)

القاهرة - بوابة الوسط

سجل محمد القاضي هدف التقدم لليبيا في الدقيقة 58 من زمن المباراة، حيث يواجه المنتخب الليبي الأول لكرة القدم نظيره النيجري في ثاني مواجهات «فرسان المتوسط» الودية خلال معسكره الخارجي في بالمغرب، تحت قيادة مديره الفني الجديد الصربي ميلوتان سريديوفيتش «ميتشو».

يأتي هذا بعد أن حقق «فرسان المتوسط» فوزه الأول على حساب ليبيريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما بالمغرب، السبت، ضمن استعداداته للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم المقبل 2026 في كندا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك.

وينافس منتخب ليبيا في تلك التصفيات ضمن المجموعة الرابعة مع الكاميرون وأنغولا وكيب فيردي وإسواتيني وموريشيوس. وسيبدأ الفريق الوطني رحلته في هذه التصفيات بمواجهة منتخب إيسواتيني 13 نوفمبر المقبل ضمن جولتها الأولى.