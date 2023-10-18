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منتخب الشباب يواجه نظيره المغربي في أولى مبارياته بدورة شمال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 05:28 مساء
منتخب الشباب يواجه نظيره المغربي في أولى مبارياته بدورة شمال أفريقيا
لحظة سحب ورقة ليبيا خلال مراسم القرعة اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 (حساب الاتحاد الليبي لكرة القدم على فيسبوك)
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أجريت اليوم الأربعاء مراسم قرعة دورة شمال أفريقيا لكرة القدم لمنتخبات الشباب مواليد 2005 – 2006 التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة منتخبات ليبيا وتونس والمغرب والجزائر ومصر.

المنتخب الوطني يختتم مشاركته بمواجهة تونس
وأسفرت قرعة دورة شمال أفريقيا عن مواجهة بين منتخب شباب ليبيا ونظيره المغربي يوم 13 نوفمبر، كما يلتقي منتخبا ليبيا ومصر يوم 15 نوفمبر، وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب الوطني مع منتخب الجزائر يوم 19 نوفمبر،

أما في رابع مواجهاته بالدورة فيلعب مع نظيره التونسي صاحب الضيافة والتنظيم يوم 21 نوفمبر.

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يُذكر أن المنتخب المصري يستعد بقوة للمشاركة في دورة شمال أفريقيا للشباب، حيث دخل معسكرًا مغلقًا في مدينة الإسماعيلية الساحلية شارك فيه 34 لاعبًا تحت قيادة المدير الفني للمنتخب وائل رياض.

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