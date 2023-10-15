  • Alwasat News
Atwasat

شاهد.. إجراء الاختبارات البدنية للحكام استعدادًا للدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 07:16 مساء
شاهد.. إجراء الاختبارات البدنية للحكام استعدادًا للدوري الممتاز
جانب من اختبارات الحكام استعدادا للموسم الكروي الجديد (قناة الوسط)
alwasat radio

استعدادًا لبدء الموسم الكروي 2023 – 2024 اعتبارًا من يوم 27 أكتوبر الجاري، بدأت اللجان الفرعية لاتحاد كرة القدم في إجراء اختبارات اللياقة البدنية للحكام المرشحين لإدارة مباريات الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

65 حكمًا في اختبارات اللياقة البدنية
شملت الاختبارات التي أقيمت على مضمار المهدي أبوالخيرات في العاصمة طرابلس ورصدتها كاميرا قناة «الوسط»، 65 حكمًا للساحة ومساعدين من المناطق الفرعية الجنوبية والغربية والوسطى.

- اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز
- بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين

وتستهدف اختبارات اللياقة البدنية الحكام في المناطق الغربية والجنوبية والوسطى بالكامل. وقد أظهر الحكام المشاركون في الاختبارات مستوى جيدًا من الجاهزية البدنية الأمر الذي يبشر بموسم تحكيمي جيد، خاصة بعد الملتقى الذي أقيم قبل أيام للحكام الدوليين وحكام النخبة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز

اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز
لعبة «جيوغيسر» الجغرافية تفرض نفسها على خريطة الرياضة الإلكترونية

لعبة «جيوغيسر» الجغرافية تفرض نفسها على خريطة الرياضة الإلكترونية
تناول العنب يوميا يعزز صحة العين

تناول العنب يوميا يعزز صحة العين
بن سلمان عن العدوان على غزة: السعودية ترفض استهداف المدنيين وتعطيل بنى تحتية تمس حياتهم اليومية

بن سلمان عن العدوان على غزة: السعودية ترفض استهداف المدنيين وتعطيل بنى تحتية تمس...
أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%

أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما

وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما
وزير الخارجية الصيني: الأعمال الإسرائيلية في غزة «تتجاوز حدود الدفاع عن النفس»

وزير الخارجية الصيني: الأعمال الإسرائيلية في غزة «تتجاوز حدود الدفاع عن النفس»
من بوابة ليبيريا.. ميتشو ينجح في أول اختبار مع «فرسان المتوسط»

من بوابة ليبيريا.. ميتشو ينجح في أول اختبار مع «فرسان المتوسط»
منظمة الصحة: الإخلاء القسري لآلاف المرضى إلى جنوب غزة «حكم إعدام»

منظمة الصحة: الإخلاء القسري لآلاف المرضى إلى جنوب غزة «حكم إعدام»
بعد إعلان إصابة المهدي.. حفتر يلتقي عمدة البراغثة في مقر «القيادة العامة»

بعد إعلان إصابة المهدي.. حفتر يلتقي عمدة البراغثة في مقر «القيادة العامة»
كاريكاتير خيري - تصفية القضية الفلسطينية

كاريكاتير خيري - تصفية القضية الفلسطينية
في غياب الشفافية والإنفاق بلا رقيب.. مخاوف من دخول أموال الإعمار «ساحة الفساد»

في غياب الشفافية والإنفاق بلا رقيب.. مخاوف من دخول أموال الإعمار «ساحة الفساد»
نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي: مستمرون في الاعتصام لحين تحقيق مطالبنا

نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي: مستمرون في الاعتصام لحين تحقيق مطالبنا
إيران تكشف حقيقة الحكم على رونالدو بـ99 جلدة لإدانته بالزنا

إيران تكشف حقيقة الحكم على رونالدو بـ99 جلدة لإدانته بالزنا
«كورونا» يكشف تفاصيل خطيرة في فضيحة المراهنات غير القانونية بإيطاليا

«كورونا» يكشف تفاصيل خطيرة في فضيحة المراهنات غير القانونية بإيطاليا
الصين تدعو أميركا إلى لعب «دور مسؤول» في التصعيد الإسرائيلي ضد غزة

الصين تدعو أميركا إلى لعب «دور مسؤول» في التصعيد الإسرائيلي ضد غزة
تجربة في السويد تهدف إلى اكتشاف النقطة الفاصلة بين الخوف والإثارة

تجربة في السويد تهدف إلى اكتشاف النقطة الفاصلة بين الخوف والإثارة
«فيسبوك» تحذف صفحة «قدس الإخبارية».. والشبكة تدين «الانحياز الكامل لحكومة الاحتلال»

«فيسبوك» تحذف صفحة «قدس الإخبارية».. والشبكة تدين «الانحياز الكامل لحكومة ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ليبيا تضرب بقوة وتقتنص 8 ميداليات متنوعة في ليلة واحدة ببطولتي أفريقيا والعرب للترايثلون (صور)
ليبيا تضرب بقوة وتقتنص 8 ميداليات متنوعة في ليلة واحدة ببطولتي ...
الاتحاد الليبي للكرة الطائرة يصدر جدول منافسات الموسم الجديد بنظام المجموعتين
الاتحاد الليبي للكرة الطائرة يصدر جدول منافسات الموسم الجديد ...
الأهلي طرابلس يتعادل وديا مع الصفاقسي التونسي وسط تألق لافت لكرواع (صور)
الأهلي طرابلس يتعادل وديا مع الصفاقسي التونسي وسط تألق لافت ...
شاهد.. «ميتشو» يطمئن الليبيين على «الفرسان» قبل ودية النيجر استعدادا لتصفيات المونديال (صور)
شاهد.. «ميتشو» يطمئن الليبيين على «الفرسان» قبل ودية النيجر ...
«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين
«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف نهائي بطولة الدوحة للسلة
الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف ......
اتحاد الكرة يتحدى صعاب عاصفة «دانيال» ويعلن موعد انطلاق «دورينا» رسميًا
اتحاد الكرة يتحدى صعاب عاصفة «دانيال» ويعلن موعد انطلاق ......
نادي الخمس يتعاقد مع المدرب المصري سمير كمونة
نادي الخمس يتعاقد مع المدرب المصري سمير كمونة...
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل ......
اليوم.. الأهلي بنغازي يواجه أسيك ميموزا بدوري أبطال أفريقيا
اليوم.. الأهلي بنغازي يواجه أسيك ميموزا بدوري أبطال أفريقيا...
المزيد
شاهد.. إجراء الاختبارات البدنية للحكام استعدادًا للدوري الممتاز
شاهد.. إجراء الاختبارات البدنية للحكام استعدادًا للدوري ......
الدبيبة يوافق على تقديم دعم مالي لاستضافة البطولة الأفريقية لناشئي الكرة الطائرة
الدبيبة يوافق على تقديم دعم مالي لاستضافة البطولة الأفريقية ......
نقل تصفيات الدورى الأفريقي لكرة السلة «بال» من أبيدجان إلى ياوندي
نقل تصفيات الدورى الأفريقي لكرة السلة «بال» من أبيدجان إلى ......
«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين
«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل ......
شاهد.. «ميتشو» يطمئن الليبيين على «الفرسان» قبل ودية النيجر استعدادا لتصفيات المونديال (صور)
شاهد.. «ميتشو» يطمئن الليبيين على «الفرسان» قبل ودية النيجر ......
المزيد