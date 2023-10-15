شاهد.. إجراء الاختبارات البدنية للحكام استعدادًا للدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

استعدادًا لبدء الموسم الكروي 2023 – 2024 اعتبارًا من يوم 27 أكتوبر الجاري، بدأت اللجان الفرعية لاتحاد كرة القدم في إجراء اختبارات اللياقة البدنية للحكام المرشحين لإدارة مباريات الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

65 حكمًا في اختبارات اللياقة البدنية

شملت الاختبارات التي أقيمت على مضمار المهدي أبوالخيرات في العاصمة طرابلس ورصدتها كاميرا قناة «الوسط»، 65 حكمًا للساحة ومساعدين من المناطق الفرعية الجنوبية والغربية والوسطى.

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وتستهدف اختبارات اللياقة البدنية الحكام في المناطق الغربية والجنوبية والوسطى بالكامل. وقد أظهر الحكام المشاركون في الاختبارات مستوى جيدًا من الجاهزية البدنية الأمر الذي يبشر بموسم تحكيمي جيد، خاصة بعد الملتقى الذي أقيم قبل أيام للحكام الدوليين وحكام النخبة.