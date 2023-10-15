«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز «49» قبل قرعة الإثنين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، غدا الإثنين، موعدا لإجراء مراسم قرعة الدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد 2023-2024، والذي سيحمل الرقم 49، على أن يقام الموسم الجديد لكرة القدم بنفس لوائح المواسم الماضية.

الاختلاف الوحيد في الموسم الجديد مشاركة 22 فريقا سيتم تقسيمهم على مجموعتين، تضم كل مجموعة 11 فريقا، على أن تنطلق نسخة الموسم في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري.

المجموعة الأولى

الأهلي بنغازي والهلال والنصر والأخضر والتحدي والتعاون ودارنس والصداقة والأنوار والمروج.

المجموعة الثانية

الأهلي طرابلس بطل الدوري الموسم الماضي والاتحاد والمدينة والسويحلي والأولمبي وأساريا والخمس والاتحاد المصراتي وأبوسليم والملعب الليبي والبشائر.

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وسيكون الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل من كل مجموعة 3 من الأندية الأوائل إلى الدوري السداسي، بينما يهبط نادي واحد من كل مجموعة إلى الدرجة الأولى.

نظام المسابقة في الموسم الجديد 2023-2024

6 فرق من المجموعتين سيقام بينهما دوري يعرف بالدوري السداسي في ملاعب محايدة، وصاحب أكثر رصيد من النقاط سيتوج ببطولة الدوري الليبي لهذا الموسم.

اللائحة المنظمة للدوري تنص قولا «لو كان هناك تعادل بين فريقين في نفس النقاط والأهداف ستكون هناك مبارة فاصلة، ولا يتم الرجوع لعدد البطاقات أو القرعة».

ونصت لائحة الموسم الجديد على أن أصحاب التراتيب الأربعة الأولى من الدوري السداسي ستكون لهما مشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، حيث سيمثل الأول والثاني في دوري الأبطال، والثالث والرابع في «الكونفدرالية».