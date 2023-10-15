اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن اتحاد كرة القدم اليوم السبت أنه جرت الموافقة على استحداث بطولة جديدة للفئات السنية على أن يطلق عليها «بطولة الرديف» للموسم الرياضي 2023-2024.

مواليد 2003 – 2004 يشاركون في البطولة

وقال اتحاد كرة القدم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عقد اليوم السبت في مدينة طرابلس حدد الفئة العمرية التي ستشارك في «بطولة الرديف» الجديدة من مواليد 2003 – 2004، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو منح هذه الفئة العمرية الفرصة للمشاركة الفعلية في المباريات والاستفادة منهم مستقبلًا، موضحًا أن المشاركة في البطولة الجديدة اختيارية.

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وطالب اتحاد كرة القدم أندية الدوري الممتاز المشاركة في الموسم الرياضي 2003 – 2004 الراغبة في «بطولة الرديف» بمخاطبة الاتحاد رسميًا بتأكيد رغبتها في المشاركة خلال أسبوع اعتبارًا من اليوم، وذلك للبدء في التجهيز لإقامة البطولة.