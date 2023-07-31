ملف بطلان انتخاب اتحاد الكرة على مائدة مناقشات الجويفي والزروق.. والرياضة: نبحث حلول وفق القوانين

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

تصدر ملف قضية الحكم القضائي الصادر بشأن بطلان انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، أجندة مباحثات اجتماع وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي مع رئيس اللجنة الأولمبية الليبية دكتور جمال الزروق.

وحسب منشور موقع وزارة الرياضة الليبية، فإنه جرى التطرق لأهمية إيجاد حل مناسب وفق القوانين واللوائح، وبما يضمن خلق مناخ مناسب يضمن استمرار عجلة كرة القدم الليبية.

ترقب في الوسط الرياضي للقضية بعد صدور حكم القضاء

ويترقب الوسط الرياضي منذ شهرين خطوات في هذه القضية، بعد صدر حكم قضائي نهائي ببطلان الانتخابات، بعد عامين من التدوال في المحاكم المحلية.

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وفي يونيو الماضي، أصدر القضاء الليبي حكماً نهائياً في قضية انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم، حيث قررت محكمة الاستئناف بطلان انتخابات اتحاد الكرة الليبي التى جرت قبل عامين، وهو حكم نافذ.

يأتي ذلك بعد عامين من المرافعات والمحاكم فى القضية الشهيرة التى تقدم بها المحامي أنور الطشانى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق، وإبراهيم شاكة المرشح السابق لرئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم.

صدور الحكم يؤكد معلومات «بوابة الوسط» السابقة

قد كشفت «بوابة الوسط»، في تقرير خاص، قرب صدور الحكم النهائي، حيث علمت من مصادرها المطلعة أن محكمة استئناف طرابلس سيكون لها حكم خلال أيام في القضية.

وحُجزت القضية للحكم النهائي، بينما عدّتها محكمة الكاس الدولية بسويسرا شأناً داخلياً، ومن اختصاص القضاء الليبي.

القضية مرفوعة بشكل مشترك من إبراهيم شاكة بسبب طعنه في صحة ونزاهة الانتخابات، وأنور الطشاني بسبب منعه من دخول الانتخابات أساساً، والتي فاز بمقعدها رئيس اتحاد الكرة الحالي عبدالحكيم الشلماني.