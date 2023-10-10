منتخب الترايثلون للشباب في مصر للمنافسة على بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصل، أمس الإثنين، المنتخب الوطني للترايثلون لفئة تحت 17 عاما إلى مصر، للمشاركة في البطولة الأفريقية وكأس العرب اللتين ستقامان في مدينة الغردقة خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر الجاري.

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ووصلت بعثة المنتخب إلى الغردقة، لإقامة معسكر تدريبي مغلق، تأهبا للمشاركة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024. ويضم المنتخب الليبي المشارك في البطولة ثلاثة رياضيين يمثلون ثلاث مناطق فرعية، وهم: صفوان المرغني ومحمد أبوفارس وعمر البي.

وأوفد الاتحاد الليبي للترايثلون المدربين أنس العاقل وعبدالرحيم السيفاو، للمشاركة في الدورة التدريبية للمدربين التي ستقام على هامش البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للترايثلون.