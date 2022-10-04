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عبدالمطلب لـ«بوابة الوسط»: بطولة ليبيا للترايثلون في مصراتة كانت ناجحة رغم غياب الدعم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 04:32 مساء
عبدالمطلب لـ«بوابة الوسط»: بطولة ليبيا للترايثلون في مصراتة كانت ناجحة رغم غياب الدعم
هاني عبد المطلب. (تصوير - الصديق قواس)
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أكد رئيس الاتحاد الفرعي للمنطقة الوسطى لاتحاد الترايثلون ومدير بطولة ليبيا بمصراتة هاني عبدالمطلب، أن بطولة ليبيا كانت ناجحة بشهادة من حضرها، وأن المنافسات كانت قوية، وأن الجهود التي بُذلت من أجل إنجاح هذه البطولة كانت خارج التوقعات.

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وقال هاني عبدالمطلب في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «كُللت جميع الجهود بالنجاح في هذا المقام ولا بُد لي من الشكر لكل الجهات التي دعمت هذه البطولة أبرزها شركة الحديد والصلب ونادي توباكتس الذي قدم كل الإمكانات وكذلك الاتحاد الليبي للترايثلون الذي سخر كافة إمكاناته من أجل أن يكون ختام الموسم الرياضي ناجحًا بهذا الشكل».

مصراتة تستقبل لأول مرة بطولة الترايثلون
وأضاف «أي حدث رياضي يكون في ليبيا لا بُد له من مواجهة صعوبات، والحمد لله قد وفُقنا لإقامة هذه البطولة في مدينة مصراتة لأول مرة، والبطولة كانت على مستوى ليبيا ونالت النجاح على مستوى التنظيم والنتائج بشكل عام، وكان التنظيم بشكل ممتاز وعلى مستوى عالٍ وبالتعاون مع عدة جهات».

وأكمل «من بين تلك الجهات كان الراعي لهذه البطولة شركة الحديد والصلب والتي وفرت الإقامة والإعاشة ومكانًا للبطولة بالتعاون مع نادي توباكتس الذي نوجه له التحية أيضًا حيث بذل مسؤولوه مجهودات كبيرة في تجهيز الخط البحري والذي يعتبر أصعب المراحل وكانت التجهيزات كبيرة وكان يملك عناصر متدربة من حيث التخطيط والتحكيم على مستوى عالٍ».

توباكتس يمتلك خبرات كبيرة
وأردف «الحقيقة نادي توباكتس يمتلك خبرات كبيرة على المستوى المحلي والدولي، ولا بُد أن نشكر أيضًا الإعلام الرياضي المتواجد لتغطية البطولة وخصوصًا مؤسسة الوسط التي أصبحت متميزة في نقل كافة الأنشطة الرياضية في مختلف المناطق».

وأوضح قائلا «جهات خاصة هي من دعمت ولا يوجد دعم حكومي، فالدعم الحكومي معدوم نهائيًا مند سنوات، ولا يوجد دعم إلا في بعض الأحيان لأشياء معينة فقط، لهذا السبب كان سعينا للتعاون مع الجهات الخاصة أمرًا واجب التنفيذ لإنجاح البطولة، والغياب الحكومي في مثل هذه المحافل والأحداث الرياضية يؤثر بشكل سلبي ومباشر على المستوى الفني والتنظيمي وعلى الرياضي بصفة خاصة في جمع الاتحادات وليس اتحاد الترايثلون فقط».

تعاون مع الاتحادات الرياضة
وأختتم مدير البطولة حديثه قائلًا «نسعى لتطوير أنفسنا ورياضينا في الاتحاد الليبي للترايثلون، وحرصنا على أن يكون الحدث متطورًا وعلى مستوى عالٍ، كما ندعو جميع الجهات الخاصة للتعاون مع الاتحادات الرياضة واتحاد الترايثلون بصفة خاصة، ونشكر كل من أسهم معنا في إنجاح البطولة وكذلك الأندية المشاركة والرياضيين ورؤساء الاتحادات الفرعية».

منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - الصديق قواس)
منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - الصديق قواس)
منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - الصديق قواس)
منافسات بطولة ليبيا للترايثلون. (تصوير - الصديق قواس)
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