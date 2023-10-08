  • Alwasat News
Atwasat

اللجنة الأولمبية تكرم بطل الرماية محمد بن دله بتأهله إلى أولمبياد باريس 2024

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 أكتوبر 2023, 07:22 مساء
اللجنة الأولمبية تكرم بطل الرماية محمد بن دله بتأهله إلى أولمبياد باريس 2024
رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية جمال الزروق والبطل محمد بن دله خلال التكريم (حساب اللجنة الأولمبية الليبية على فيسبوك)
alwasat radio

استقبل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدكتور جمال الزروق، اليوم الأحد، أسرة الاتحاد الليبي للرماية بحضور البطل الليبي محمد بن دله الذي قدم مستوى رائعًا خلال البطولة الأفريقية للرماية التي أقيمت في مصر أخيرًا، وحقق خلالها إنجازًا كبيرًا بتأهله إلى أولمبياد باريس 2024، للمرة الأولى في تاريخه.

تكريم خاص للبطل محمد بن دله
وحظى الرامي محمد بن دله بتكريم خاص من قبل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق الذي أثنى على العمل المقدم من الاتحاد الليبي للرماية، وقدم التهنئة للبطل محمد بن دله على تأهله إلى أولمبياد باريس 2024، وما قدمه من جهد رفقة زملائه بالمنتخب وتشريفهم للرماية الليبية في البطولة الأفريقية السابقة .

كما وعد الدكتور جمال الزروق بتقديم الدعم للبطل محمد بن دله ضمن مشروع البطل الأولمبي، مع توفير كل المتطلبات والاحتياجات لتسهيل مهمته في الوصول إلى أفضل المستويات.

محمد بن دله يحرز المركز 101 في بطولة العالم للرماية بالمسدس
الليبي بن دلة في الدور الثمانية بالبطولة العربية للرماية

من جانبه، قدم محمد بن دله شكره للجنة الأولمبية على ما تقوم به من دعم وتشجيع لكل الرياضيبن الليبيين، وتحفيزهم لتقديم وجه مشرف للرياضة الليبية في كل المحافل الدولية وعلى رأسها أولمبياد باريس 2024.
حضر تكريم البطل محمد بن دله من أسرة الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش رئيس اتحاد الرماية، وعبدالله بالغيث الأمين العام للاتحاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - حكومة نتنياهو في الأسر

كاريكاتير خيري - حكومة نتنياهو في الأسر
قمة نارية تجمع آرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الإمارات في «البريميرليغ»

قمة نارية تجمع آرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الإمارات في «البريميرليغ»
شاهد.. أحدث مواهب الأهلي بنغازي المحترف الغابوني «أكسل»

شاهد.. أحدث مواهب الأهلي بنغازي المحترف الغابوني «أكسل»
المعتصم المصراتي يسهم في فوز سبورتينغ براغا الثمين على ريو آفي

المعتصم المصراتي يسهم في فوز سبورتينغ براغا الثمين على ريو آفي
«الصحة الفلسطينية»: 232 شهيدًا في غزة جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: 232 شهيدًا في غزة جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي
زيادة الحد الأدنى للأجور في البرتغال بنسبة 7.9% بداية من 2024

زيادة الحد الأدنى للأجور في البرتغال بنسبة 7.9% بداية من 2024
فيرستابن يفوز ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للمرة الثالثة على التوالي

فيرستابن يفوز ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للمرة الثالثة على التوالي
ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني
بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا

بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا
مدرب أبوسليم: الزمالك لم يعد كما كان.. وننتظر الموافقة على لعب الكونفدرالية في ليبيا

مدرب أبوسليم: الزمالك لم يعد كما كان.. وننتظر الموافقة على لعب الكونفدرالية في ...
اتحاد الكرة الليبي يهنئ نظيره المغربي على تنظيم مونديال 2030

اتحاد الكرة الليبي يهنئ نظيره المغربي على تنظيم مونديال 2030
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء

مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء
مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم

مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم
احتجاز البعجة يقترب من يومه السابع: لا ملف قضائي.. وإدانات محلية وعربية.. ومطالبات بكشف مصيره

احتجاز البعجة يقترب من يومه السابع: لا ملف قضائي.. وإدانات محلية وعربية.. ...
إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»

إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»
مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية

مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية
جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة

جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة
الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان

الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الليبي «بكره» جاهز لأفريقية التجديف المؤهلة لأولمبياد باريس 2024
الليبي «بكره» جاهز لأفريقية التجديف المؤهلة لأولمبياد باريس 2024
التونسي شكري الخطوي يتحدث عن حظوظ أبوسليم في «الكونفدرالية» قبل مواجهة الزمالك
التونسي شكري الخطوي يتحدث عن حظوظ أبوسليم في «الكونفدرالية» قبل ...
اتجاه لتغيير اسم ملعب النهر الصناعي إلى شهداء درنة
اتجاه لتغيير اسم ملعب النهر الصناعي إلى شهداء درنة
المروج يستعين بالمهاجم المخضرم «الغنودي» في الدوري الممتاز
المروج يستعين بالمهاجم المخضرم «الغنودي» في الدوري الممتاز
الدهماني مدربا للملعب الليبي.. وخميس للبشائر في الموسم الجديد
الدهماني مدربا للملعب الليبي.. وخميس للبشائر في الموسم الجديد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف نهائي بطولة الدوحة للسلة
الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف ......
اتحاد الكرة يتحدى صعاب عاصفة «دانيال» ويعلن موعد انطلاق «دورينا» رسميًا
اتحاد الكرة يتحدى صعاب عاصفة «دانيال» ويعلن موعد انطلاق ......
اليوم.. الأهلي بنغازي يواجه أسيك ميموزا بدوري أبطال أفريقيا
اليوم.. الأهلي بنغازي يواجه أسيك ميموزا بدوري أبطال أفريقيا...
نادي الخمس يتعاقد مع المدرب المصري سمير كمونة
نادي الخمس يتعاقد مع المدرب المصري سمير كمونة...
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل ......
المزيد
لجنة اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة تقترب من إنهاء مهامها
لجنة اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة تقترب من إنهاء مهامها...
اللجنة الأولمبية تكرم بطل الرماية محمد بن دله بتأهله إلى أولمبياد باريس 2024
اللجنة الأولمبية تكرم بطل الرماية محمد بن دله بتأهله إلى ......
«كاف» يعلن رسميا موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 وسط غياب ليبيا
«كاف» يعلن رسميا موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 وسط غياب ......
الدهماني مدربا للملعب الليبي.. وخميس للبشائر في الموسم الجديد
الدهماني مدربا للملعب الليبي.. وخميس للبشائر في الموسم ......
المروج يستعين بالمهاجم المخضرم «الغنودي» في الدوري الممتاز
المروج يستعين بالمهاجم المخضرم «الغنودي» في الدوري الممتاز...
المزيد