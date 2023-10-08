اللجنة الأولمبية تكرم بطل الرماية محمد بن دله بتأهله إلى أولمبياد باريس 2024

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدكتور جمال الزروق، اليوم الأحد، أسرة الاتحاد الليبي للرماية بحضور البطل الليبي محمد بن دله الذي قدم مستوى رائعًا خلال البطولة الأفريقية للرماية التي أقيمت في مصر أخيرًا، وحقق خلالها إنجازًا كبيرًا بتأهله إلى أولمبياد باريس 2024، للمرة الأولى في تاريخه.

تكريم خاص للبطل محمد بن دله

وحظى الرامي محمد بن دله بتكريم خاص من قبل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق الذي أثنى على العمل المقدم من الاتحاد الليبي للرماية، وقدم التهنئة للبطل محمد بن دله على تأهله إلى أولمبياد باريس 2024، وما قدمه من جهد رفقة زملائه بالمنتخب وتشريفهم للرماية الليبية في البطولة الأفريقية السابقة .

كما وعد الدكتور جمال الزروق بتقديم الدعم للبطل محمد بن دله ضمن مشروع البطل الأولمبي، مع توفير كل المتطلبات والاحتياجات لتسهيل مهمته في الوصول إلى أفضل المستويات.

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من جانبه، قدم محمد بن دله شكره للجنة الأولمبية على ما تقوم به من دعم وتشجيع لكل الرياضيبن الليبيين، وتحفيزهم لتقديم وجه مشرف للرياضة الليبية في كل المحافل الدولية وعلى رأسها أولمبياد باريس 2024.

حضر تكريم البطل محمد بن دله من أسرة الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش رئيس اتحاد الرماية، وعبدالله بالغيث الأمين العام للاتحاد.