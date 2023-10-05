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الاتحاد يفقد مباراته أمام مجد طنجة بالبطولة العربية لكرة السلة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 أكتوبر 2023, 02:50 مساء
الاتحاد يفقد مباراته أمام مجد طنجة بالبطولة العربية لكرة السلة
لقطة مثبتة من فيديو مباراة الاتحاد ومجد طنجة الخميس 5 أكتوبر 2023 (الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة السلة على يوتيوب)
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خسر الاتحاد أمام فريق مجد طنجة بنتيجة 68 – 72 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات المجموعة الرابعة للبطولة العربية لكرة السلة. تعد هذه هي الخسارة الثالثة على التوالي لفريق الاتحاد حيث سبق له خسارة أول مباراتين أمام الأهلي المصري وبيروت اللبناني.

الاتحاد يفوز بالفترة الأولى
بدأ فريق مجد طنجة المباراة بشكل سريع وتمكن من التقدم في النتيجة سريعا قبل أن يدخل لاعبو الاتحاد في أجواء اللقاء، ليصل الفارق إلى سبع نقاط بعد عدة دقائق فقط لصالح الفريق المغربي.

عاب فريق الاتحاد ضعف الدفاع وترك لاعبي مجد طنجة يسددون بحرية تامة على السلة الليبية، خاصة الرميات الثلاثية التي أصاب الكثير منها سلة الاتحاد دون محاولات جادة لإيقافها.

كما تميز الفريق المغربي بالسرعة في الهجوم مقابل بطء لاعبي الاتحاد وعدم الدقة في التصويب في كثير من الأحيان.

ومع ذلك فقد شهدت الدقائق الأخيرة من الفترة الأولى نشاطا ملحوظا للاتحاد الذي تمكن لاعبوه من تقليص الفارق، بل وإنهاء الفترة بنتيجة 24 – 22 بفضل رمية ثلاثية أصاب السلة المغربية قبل النهاية بثوان معدودة، ليخرج الاتحاد من الفترة متقدما في النتيجة.

مع بداية الفترة الثانية حافظ الاتحاد على التقدم البسيط الذي يفصله عن مجد طنجة وذلك لمدة أربع دقائق، وبعدها تمكن الفريق المغربي من إدراك التعادل والتقدم بفارق ثلاث نقاط، وهو الفارق الذي سعى الاتحاد جاهدا إلى تعويضه طيلة زمن الفترة دون جدوى، وإن كان أداء الاتحاد بشكل عام قد تحسن بعد تلافي عديد الأخطاء التي وقع فيها الفريق، إلا أن الفترة الثانية انتهت لصالح مجد طنجة 19 – 12، لتصبح النتيجة الإجمالية تقدم الفريق المغربي على الاتحاد بنتيجة 41 – 36.

في الفترة الثالثة لم يتحسن أداء الاتحاد ليستمر تفوق الفريق المغربي الذي أنهى الفترة لصالحه بنتيجة 17 – 10، لتصبح النتيجة الإجمالية للفترات الثلاث تقدم مجد طنجة 58 – 46.

الاتحاد يفوز بالفترة الرابعة
وفي الفترة الرابعة اجتهد لاعبو الاتحاد كثيرا لتقليص الفارق وهو ما تحقق لهم في منتصف الفترة ليصل الفارق إلى سبع نقاط فقط، غير إن مجد طنجة واصل التمسك بتقدمه وقام بتنفيذ ضغط متواصل على لاعبي الاتحاد لحرمانهم من إصابة السلة المغربية بمزيد النقاط.

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وقبل أربع دقائق على نهاية المباراة تقلص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط ما أحيا الأمل في لحاق الاتحاد بمنافسه، وهو ما تحقق قبل النهاية بدقيقتين ونصف حين تمكن الاتحاد من التقدم على مجد طنجة بنتيجة 65 – 64، إلا أن الفريق المغربي عاد ليتقدم 66 – 65 بفضل الرميات الحرة، وبعدها عمد إلى اللعب بطريقة الدفاع الضاغط بطول الملعب، ثم تمكن من إحراز نقطتين لتصبح النتيجة 68 – 66 لمجد طنجة، ثم أدرك الاتحاد التعادل 68 – 68 في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، غير أن الفريق المغربي عاد ليتقدم 70 - 68. قبل أن يحرز نقطتين أخريين انتهى بهما اللقاء بنتيجة 72 – 68.

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