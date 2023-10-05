شاهد.. الاتحاد يواجه مجد طنجة المغربي في البطولة العربية لكرة السلة

القاهرة - بوابة الوسط

يخوض فريق كرة السلة بنادي الاتحاد ثالث مبارياته في البطولة العربية للأندية التي تستضيفها قطر، عندما يواجه فريق مجد طنة المغربي في الواحدة ظهر اليوم الخميس بتوقيت ليبيا، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة من البطولة.

الاتحاد مطالب بتحقيق الفوز

الاتحاد يدخل المباراة وليس لديه خيار سوى ضرورة تحقيق الفوز على منافسه المغربي لكي يعوض الخسارتين اللتين تلقاهما في أول مباراتين له بالبطولة، حيث خسر المباراة الأولى أمام الأهلي المصري بنتيجة 55 – 65، وخسر المباراة الثانية أمس الأربعاء، أمام بيروت اللبناني بنتيجة 82 – 102.

وتضع الخسارتان السابقتان فريق الاتحاد تحت ضغط كبير في مباراة اليوم، إذ يريد الفريق أن يظهر بشكل جيد يعبر به عن مستواه الحقيقي كممثل لكرة السلة الليبية، كما أنه يسعى إلى اللحاق بركب المتأهلين للدور التالي من البطولة العربية لكرة السلة.

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وفي ضوء نتائج الفرق في المجموعة الخامسة، فإن الصدارة من نصيب الأهلي المصري الذي حصد ست نقاط، يليه بيروت اللبناني بأربع نقاط، فدجلة الجامعة العراقي ومجد طنجة المغرب ولكل منهما ثلاث نقاط، وأخيرا الاتحاد في المركز الخامس الأخير برصيد نقطتين فقط.