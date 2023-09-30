اليوم.. الهلال في اختبار صعب أمام رايون سبورت الرواندي بالكونفدرالية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يخوض فريق الهلال في السادس من مساء اليوم السبت بتوقيت ليبيا مباراة مهمة حين يحل ضيفًا على فريق رايون سبورت الرواندي في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

الهلال مطالب بالفوز

وانتهت مباراة الذهاب بين الهلال ورايون سبورت بالتعادل بهدف لمثله في لقاء أقيم في رواندا، نظرًا لعدم موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على تأجيل المباراة، على الرغم من كارثة إعصار دانيال والسيول الجارفة التي ضربت مدن الشرق الليبي، ليتم الاستقرار على خوض مباراتي الذهاب والإياب في رواندا لتجنب انسحاب الهلال من الكونفدرالية.

ولا يوجد بديل أمام الهلال سوى الفوز بأي نتيجة لكي يتأهل إلى المرحلة التالية من البطولة؛ حيث يصب التعادل في مصلحة الفريق الرواندي نظرًا لأن الهدف الذي أحرزه في لقاء الذهاب يعتبر بهدفين.

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وسيكون على الهلال الهجوم ولكن بحذر شديد بعدما أثبتت مباراة الذهاب أن رايون سبورت يمتلك لاعبين يتمتعون بالسرعة ويجيدون الانطلاقات الطولية، وهو ما قد يشكل خطرًا على دفاع الهلال إذا ما غامر بالاندفاع غير المحسوب نحو الهجوم.

وعلى الرغم من صعوبة اللقاء، إلا أن الهلال يتمتع بأفضلية امتلاك لاعبين يتمتعون بالمهارة والوعي التكتيكي، وهي عناصر لا يتمتع بها الفريق الرواندي الذي يعتمد على السرعة والقوة البدنية.