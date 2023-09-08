المدعي العام الإسباني يشكو روبياليس بتهمة الاعتداء الجنسي والإكراه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب المدعي العام الإسباني، اليوم الجمعة، أنه تقدم بشكوى إلى المحكمة العليا ضد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم الموقوف، لويس روبياليس، بتهمة الاعتداء الجنسي والإكراه بسبب قبلة على شفاه اللاعبة جيني هيرموسو على غير رغبتها.

روبياليس في قلب العاصفة

تأتي تلك الخطوة من قِبل المدعي العام الإسباني في إطار العاصفة التي يواجهها روبياليس منذ انتهاء بطولة كأس العالم للسيدات، حيث قَبل اللاعبة جيني هيرموسو على شفتيها، وهي القُبلة التي قال إنها كانت برضا اللاعبة التي نفت ذلك، وتقدمت بشكوي رسمية ضده لدى المدعي العام الإسباني.

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وعلى الرغم من أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أصدر قرارا بالإيقاف الموقت ضد لويس روبياليس، وعيّن الاتحاد الإسباني بيدرو روتشا رئيسا له بدلا منه، فإن رئيس الاتحاد الموقوف يصر على عدم الاستقالة من منصبه، ويؤكد براءته من كل التهم المنسوبة إليه، كما أعلن أن لديه دليلا على أن القُبلة كانت برضا اللاعبة هيرموسو.