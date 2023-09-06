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هيرموسو تتقدم بشكوى رسمية ضد روبياليس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 06:45 مساء
هيرموسو تتقدم بشكوى رسمية ضد روبياليس
روبياليس وهيرموسو (أرشيفية: الإنترنت)
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تقدمت لاعبة وسط المنتخب الإسباني لكرة القدم للسيدات جيني هيرموسو بشكوى رسمية ضد رئيس الاتحاد الإسباني للعبة، لويس روبياليس، بتهمة الاعتداء الجنسي، وذلك بعدما قبلها الأخير على شفتيها في حفل تتويج الفريق بلقب كأس العالم للسيدات الشهر الماضي.

ملف الأزمة أصبح بيد القضاء
أدلت هيرموسو بشهادتها في مكتب المدعي العام، وستقرر السلطات القضائية ما إذا كانت ستطلب من المحكمة فتح تحقيق مع روبياليس أم لا.

بينما أوقف الاتحادان الإسباني والدولي «فيفا» روبياليس عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم على خلفية تلك الأزمة. كما فتح «فيفا» تحقيقاً في الواقعة.

وشدد روبياليس على أن القبلة كانت بالتراضي، رافضا الاستقالة من منصبه، وذلك على الرغم من مطالبات الاتحادات الإقليمية في الاتحاد الإسباني بذلك. بينما قالت هيرموسو إنها لم تكن متقبلة لذلك.

حصد المنتخب الإسباني كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه 20 أغسطس الماضي في أستراليا، عقب فوزه 1-0 على إنجلترا في النهائي.

واستقال معظم أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الإسباني، تضامناً مع هيرموسو. لكن المدرب خورخي فيلدا لم يكن من بينهم.

وتمت إقالة فيلدا من منصبه أمس الثلاثاء، والذي وصف ذلك القرار بأنه «غير عادل».

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وعبر فيلدا عن عدم تفهمه القرار. وقال في مقابلة مع إذاعة «كادينا سير» اليوم الأربعاء: «سأتقبل أي انتقاد رياضي، ولكنني شخصياً أرى أنه قرار غير عادل».

بينما أشاد بيان الإقالة بشخصية فيلدا التي لا تشوبها شائبة، وكذلك بسلوكه الرياضي.

وقرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تصعيد لاعبة المنتخب السابقة مونتسيرات تومي، المساعدة السابقة لفيلدا، إلى منصب المدير الفني للفريق.

وأكد فيلدا، الذي تولى تدريب المنتخب الإسباني بداية من 2015، في المقابلة: «من وجهة نظري، تمت إقالتي بشكل غير عادل».
 

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