إضراب لاعبات كرة القدم في إسبانيا بسبب قُبلة روبياليس وتدني الأجور

القاهرة - بوابة الوسط

تدخل لاعبات كرة القدم في دوري الدرجة الأولى الإسباني في إضراب مع بداية الموسم الجديد، للمطالبة برواتب أفضل.

المطالبة بإقالة روبياليس

ذكرت العديد من اللاعبات أنهن لن يلعبن لإسبانيا مجدداً حتى يستقيل أو يقال رئيس الاتحاد الإسباني، لويس روبياليس، الموقوف حالياً، عقب تقبيله اللاعبة جيني هيرموسو بعد التتويج بلقب كأس العالم للسيدات الشهر الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

والآن لن تلعب اللاعبات حتى لأنديتهن عقب فشل المفاوضات الخاصة بشأن الرواتب. وسيقام الإضراب خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية والمقبلة، حسبما أعلنت رابطة لاعبي كرة القدم الإسبانية.

وذكرت بيان أصدرته الرابطة: «نعتبر العرض الأخير المقدم من رابطة الدوري الإسباني للسيدات غير مقبول».

ورفضت رابطة الدوري الإسباني للسيدات تغيير عرضها الخاص بالحد الأدنى للراتب السنوي، البالغ عشرين ألف يورو في الموسم الجديد، ولكن اللاعبات كن قد طالبن بأن يكون الحد الأدنى على الأقل 23 ألف يورو.

ومع ضمان وجود إيرادات كبيرة، وصلت تقريباً إلى مئة مليون يورو لموسم 2023-2024، أكدت رابطة لاعبي كرة القدم الإسبانية أنه سيكون من السهل على الأندية تمويل هذه الزيادة.

في السابق، وبالتحديد منذ العام 2019، جرى تطبيق حد أدنى للراتب السنوي بـ16 ألف يورو.

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وفي فبراير 2020، دخلت اللاعبات في إضراب، لإرغام الروابط والأندية على توقيع اتفاقية جماعية، للمرة الأولى، تنص على منح إجازة للأمومة.

وشاعت الفوضى في كرة القدم النسائية بإسبانيا عقب الأزمة التي حدثت في أثناء حفل تسليم كأس العالم للمنتخب الإسباني الشهر الماضي. وقال روبياليس إن القبلة كانت بالتراضي، ولكن هيرموسو نفت هذا.

وأوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» روبياليس، ولكنه تعهد بتبرئة اسمه. وواجه رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم تمرداً من اللاعبات تجاه المدير الفني للمنتخب، خورخي فيلدا، قبل كأس العالم، ولكنه تمسك به.