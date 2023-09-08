  • Alwasat News
Atwasat

إضراب لاعبات كرة القدم في إسبانيا بسبب قُبلة روبياليس وتدني الأجور

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 سبتمبر 2023, 02:19 مساء
إضراب لاعبات كرة القدم في إسبانيا بسبب قُبلة روبياليس وتدني الأجور
روبياليس يحتضن هيرموسو خلال تتويج منتخب إسبانيا بكأس العالم (أرشيفية.j الإنترنت)
alwasat radio

تدخل لاعبات كرة القدم في دوري الدرجة الأولى الإسباني في إضراب مع بداية الموسم الجديد، للمطالبة برواتب أفضل.

المطالبة بإقالة روبياليس
ذكرت العديد من اللاعبات أنهن لن يلعبن لإسبانيا مجدداً حتى يستقيل أو يقال رئيس الاتحاد الإسباني، لويس روبياليس، الموقوف حالياً، عقب تقبيله اللاعبة جيني هيرموسو بعد التتويج بلقب كأس العالم للسيدات الشهر الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

والآن لن تلعب اللاعبات حتى لأنديتهن عقب فشل المفاوضات الخاصة بشأن الرواتب. وسيقام الإضراب خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية والمقبلة، حسبما أعلنت رابطة لاعبي كرة القدم الإسبانية.

وذكرت بيان أصدرته الرابطة: «نعتبر العرض الأخير المقدم من رابطة الدوري الإسباني للسيدات غير مقبول».

ورفضت رابطة الدوري الإسباني للسيدات تغيير عرضها الخاص بالحد الأدنى للراتب السنوي، البالغ عشرين ألف يورو في الموسم الجديد، ولكن اللاعبات كن قد طالبن بأن يكون الحد الأدنى على الأقل 23 ألف يورو.

ومع ضمان وجود إيرادات كبيرة، وصلت تقريباً إلى مئة مليون يورو لموسم 2023-2024، أكدت رابطة لاعبي كرة القدم الإسبانية أنه سيكون من السهل على الأندية تمويل هذه الزيادة.

في السابق، وبالتحديد منذ العام 2019، جرى تطبيق حد أدنى للراتب السنوي بـ16 ألف يورو.

هيرموسو تتقدم بشكوى رسمية ضد روبياليس
الاتحاد الإسباني يعتذر عن السلوك غير اللائق لرئيسه روبياليس

وفي فبراير 2020، دخلت اللاعبات في إضراب، لإرغام الروابط والأندية على توقيع اتفاقية جماعية، للمرة الأولى، تنص على منح إجازة للأمومة.

وشاعت الفوضى في كرة القدم النسائية بإسبانيا عقب الأزمة التي حدثت في أثناء حفل تسليم كأس العالم للمنتخب الإسباني الشهر الماضي. وقال روبياليس إن القبلة كانت بالتراضي، ولكن هيرموسو نفت هذا.

وأوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» روبياليس، ولكنه تعهد بتبرئة اسمه. وواجه رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم تمرداً من اللاعبات تجاه المدير الفني للمنتخب، خورخي فيلدا، قبل كأس العالم، ولكنه تمسك به.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي

«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي
الاتحاد السعودي يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح

الاتحاد السعودي يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح
هدف واحد يفصل نيمار عن معادلة أهداف بيليه مع المنتخب البرازيلي

هدف واحد يفصل نيمار عن معادلة أهداف بيليه مع المنتخب البرازيلي
3 انتصارات متتالية تضع الطائرة الليبية في صدارة أفريقيا

3 انتصارات متتالية تضع الطائرة الليبية في صدارة أفريقيا
كوريا الشمالية تكشف عن غواصة نووية هجومية جديدة

كوريا الشمالية تكشف عن غواصة نووية هجومية جديدة
الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأرشيف السري الكامل لحرب أكتوبر

الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأرشيف السري الكامل لحرب أكتوبر
ثورة السيارات ذاتية القيادة... في الطريق لكن ببطء

ثورة السيارات ذاتية القيادة... في الطريق لكن ببطء
القضاء الفرنسي يؤيد قرار حظر العباءة في المدارس الرسمية

القضاء الفرنسي يؤيد قرار حظر العباءة في المدارس الرسمية
حماد يناقش مع شركات أميركية الخطوات اللوجستية لتطوير ميناء سوسة البحري

حماد يناقش مع شركات أميركية الخطوات اللوجستية لتطوير ميناء سوسة البحري
(في رحاب القصيد).. جديد الكاتب يونس الفنادي

(في رحاب القصيد).. جديد الكاتب يونس الفنادي
(المُجند)» رواية حبشية عن حرب ليبيا ضد الاستعمار

(المُجند)» رواية حبشية عن حرب ليبيا ضد الاستعمار
علي سالم: التراكم المسرحي مكنني من اتقان دور بلال في فيلم الرسالة

علي سالم: التراكم المسرحي مكنني من اتقان دور بلال في فيلم الرسالة
رئيس «لا ليغا»: ميسي كان بإمكانه إنهاء مسيرته في إسبانيا

رئيس «لا ليغا»: ميسي كان بإمكانه إنهاء مسيرته في إسبانيا
بالموشحات والمالوف.. بوشناق يطرب «ليالي المدينة» (صور)

بالموشحات والمالوف.. بوشناق يطرب «ليالي المدينة» (صور)
رونالدو يسعى لمزيد الإنجازات وفخور بمشواره مع البرتغال

رونالدو يسعى لمزيد الإنجازات وفخور بمشواره مع البرتغال
دراسة: ازدياد الإصابات بالسرطان عالميا لدى الأشخاص دون سن الخمسين

دراسة: ازدياد الإصابات بالسرطان عالميا لدى الأشخاص دون سن الخمسين
1.2 مليار دينار مخصصات «جهات أمنية» تابعة لـ«الرئاسي» و«حكومة الدبيبة» خلال 8 أشهر

1.2 مليار دينار مخصصات «جهات أمنية» تابعة لـ«الرئاسي» و«حكومة الدبيبة» خلال 8 ...
المنتخب الوطني يتعادل مع غينيا الإستوائية 1-1 في ختام تصفيات أمم أفريقيا

المنتخب الوطني يتعادل مع غينيا الإستوائية 1-1 في ختام تصفيات أمم أفريقيا
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
فلاشينغ ميدوز: سابالينكا تقلب هزيمة وشيكة أمام كيز وتلاقي غوف في النهائي
فلاشينغ ميدوز: سابالينكا تقلب هزيمة وشيكة أمام كيز وتلاقي غوف في ...
ناصر الخليفي يعارض مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا
ناصر الخليفي يعارض مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا
هدف واحد يفصل نيمار عن معادلة أهداف بيليه مع المنتخب البرازيلي
هدف واحد يفصل نيمار عن معادلة أهداف بيليه مع المنتخب البرازيلي
صربيا تفوز على كندا 95-86 وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة (فيديو)
صربيا تفوز على كندا 95-86 وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة (فيديو)
غدا.. إيطاليا تسعى للثأر من مقدونيا الشمالية.. وإنجلترا تواجه أوكرانيا في تصفيات «يورو 2024»
غدا.. إيطاليا تسعى للثأر من مقدونيا الشمالية.. وإنجلترا تواجه ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا
أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا...
كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام الصفقة
كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام ......
رسميا.. الأهلي السعودي يضم غابري فييغا من سيلتا فيغو
رسميا.. الأهلي السعودي يضم غابري فييغا من سيلتا فيغو...
باريس سان جيرمان يفقد كولو مواني في مواجهة ليون للإصابة
باريس سان جيرمان يفقد كولو مواني في مواجهة ليون للإصابة...
«فيفا» يفتح إجراءات تأديبية ضد روبياليس لتقبيله هيرموسو
«فيفا» يفتح إجراءات تأديبية ضد روبياليس لتقبيله هيرموسو...
المزيد
ميسي يقود الأرجنتين للفوز على الإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)
ميسي يقود الأرجنتين للفوز على الإكوادور في تصفيات كأس العالم......
إضراب لاعبات كرة القدم في إسبانيا بسبب قُبلة روبياليس وتدني الأجور
إضراب لاعبات كرة القدم في إسبانيا بسبب قُبلة روبياليس وتدني ......
الاتحاد السعودي يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح
الاتحاد السعودي يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح...
غدا.. إيطاليا تسعى للثأر من مقدونيا الشمالية.. وإنجلترا تواجه أوكرانيا في تصفيات «يورو 2024»
غدا.. إيطاليا تسعى للثأر من مقدونيا الشمالية.. وإنجلترا ......
صربيا تفوز على كندا 95-86 وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة (فيديو)
صربيا تفوز على كندا 95-86 وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة ......
المزيد