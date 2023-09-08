3 انتصارات متتالية تضع الطائرة الليبية في صدارة أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

حقق المنتخب الوطني الليبي الأول للكرة الطائرة الفوز الثالث توالياً في ختام مباريات الدور الأول على نظيره الكاميروني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ضمن منافسات بطولة أفريقيا في نسختها 24 المقامة بالعاصمة المصرية القاهرة، ليتصدر بذلك المجموعة الثالثة، بعد سابق الفوز على كل من كينيا وغانا في أول جولتين بمرحلة المجموعات.

وبفوزه في المباريات الثلاث يكون المنتخب الوطني الليبي حسم التأهل إلى الدور الثاني من البطولة الأفريقية للكرة الطائرة كمتصدر لمجموعته، وجاءت نتيجة أشواط المباراة أمام الكاميرون في الشوط الأول لصالح المنتخب الوطني 27-25، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-22، فيما تمكن المنتخب الكاميروني من حسم الشوط الثالث لمصلحته بنتيجة 25-20، ليعود المنتخب الوطني ويفوز بالشوط الرابع بنتيجة 25-22.

واستهل المنتخب الوطني للكرة الطائرة البطولة بالفوز على منتخب غانا بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، جاءت نتيجة الشوط الأول 25-23 لصالح المنتخب الليبي، والشوط الثاني 25-18 لغانا، أما الشوط الثالث 25-15 لليبيا، والشوط الرابع 25-20 لليبيا، بعدما شهد الافتتاح فوز منتخب مصر على بوروندي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها كالتالي (25-10، 25-8، 25-11)، بعد عديد الفقرات من بينها عرض المنتخبات المشاركة وفقرة فنية بالزي المصري القديم، وسط مشاركة 15 منتخباً موزعة على أربع مجموعات.

المجموعة الأولى: مصر والجزائر وبوروندي.

المجموعة الثانية: تونس ومالى وتنزانيا وتشاد.

المجموعة الثالثة: ليبيا والكاميرون وكينيا وغانا.

المجموعة الرابعة: المغرب ورواندا والسنغال وغامبيا.

وكرر منتخب الطائرة فوزه الثاني توالياً على حساب منتخب كينيا بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، بالجولة الثانية من بطولة أفريقيا، وحسم أشواط المباراة الثلاثة لصالحه، بواقع: الشوط الأول 25-23، والشوط الثاني 25-22، والشوط الثالث 25-12. وبهذه النتيجة تأهل المنتخب الوطني إلى دور الثمانية، بعد الفوز على غانا بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المنافسات الأفريقية المستمرة حتى 14 سبتمبر الجاري.

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وتقدمت الصفحة الرسمية لوزارة الرياضة الليبية بحكومة الوحدة الوطنية عبر «فيسبوك» بالتهنئة لمنتخب الطائرة بعد إنجاز التأهل رسمياً، قائلة: «الكرة الطائرة الليبية تواصل التألق في البطولة الأفريقية.. حلق أبطال منتخبنا الوطني للكرة الطائرة بأجنحة التفوق في سماء البطولة الأفريقية 24 بجمهورية مصر بتفوقه المستحق على نظيره منتخب الكاميرون بثلاث أشواط لشوط ويتأهل رسمياً لدور الثمانية متصدراً لمجموعته.. هنيئاً وأنتم لها يا شباب».

وتنتعش الكرة الطائرة في ليبيا بعد أن استحوذ إنجاز الفريق الوطني بحصوله على ذهبية الدورة العربية للألعاب الرياضية الـ15 في الجزائر على اهتمام واسع، ونجاح «فرسان المتوسط» في اعتلاء منصة التتويج بجدارة واستحقاق في منافسات كبرى بحجم المنافسات العربية، وعلى صعيد لعبة جماعية، والأهم الانتصار على حساب أصحاب الأرض والجمهور بنتيجة (3-صفر)؛ حيث توجت كرة الطائرة الليبية بالقلادة الذهبية، إثر التغلب المستحق على صاحب الأرض والجمهور المنتخب الجزائري في المباراة النهائية بثلاثة أشواط دون رد، وحقق المنتخب الليبي فوزه بأشواط المباراة النهائية بنتيجة (31-29 و25-18 و25ـ17). وأقيمت المباراة النهائية بصالة الحرشة في الجزائر العاصمة ضمن منافسات دورة الألعاب العربية.

وحقق المنتخب الوطني في دورة الألعاب العربية خمسة انتصارات؛ حيث فاز على المنتخب القطري مرتين والمنتخب الجزائري والمنتخب الفلسطيني والمنتخب الأردني، مقابل خسارة واحدة أمام الجزائر في الدور الأول، وتأهل المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية بعدما تغلب على نظيره القطري في نصف النهائي بنتيجة 3-صفر. ويشار إلى أن منافسات الكرة الطائرة بدورة الألعاب العربية شهدت مشاركة خمسة منتخبات فقط تنافست فيما بينها من نصف دوري، وجاء ترتيبها على النحو الآتي: الجزائر 12 نقطة، ليبيا 9، قطر 6، الأردن 3، فلسطين دون نقاط.

طالت الفترة الزمنية بين أول إنجاز على صعيد الألعاب الجماعية، عندما توج نادي الترسانة سوق الجمعة بأول بطولة عربية للأندية في الكرة الطائرة العام 1978، لتمتد إلى 45 عاماً كاملة، قبل أن يكمل المنتخب الوطني للكرة الطائرة مسيرة البطولات في العام الجاري 2023، ويتوج بطلاً للعرب في أول دورة للألعاب الرياضية، بعد توقفها لمدة ليست بالقصيرة 12 عاماً.

مباراة لمنتخب ليبيا في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة. (الإنترنت)

مباراة لمنتخب ليبيا في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة. (الإنترنت)