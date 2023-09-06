المنتخب الوطني يتعادل مع غينيا الإستوائية 1-1 في ختام تصفيات أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم بهدف لمثله مع منتخب غينيا الإستوائية في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء، باستاد شهداء بنينا في الجولة الأخيرة من تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

المنتخب الوطني يدفع بالشباب

بهذا التعادل يرفع المنتخب الوطني رصيده إلى أربع نقاط كما رفع منتخب غينيا الإستوائية رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة.

خاض المنتخب الوطني المباراة بتشكيلة يغلب عليها اللاعبون الصاعدون صغار السن بهدف منحهم فرصة للاحتكاك والتعود على اللعب الدولي، خاصة أن نتيجة المباراة ليس لها تأثير على النتيجة النهائية للتصفيات، حيث فقد المنتخب الوطني أي فرص في التأهل.

فرصة هدف مبكر للمنتخب الوطني

بدأت المباراة بشكل هادئ للغاية بسبب الحرص المبالغ فيه من جانب الفريقين على عدم خسارة آخر مباراة في التصفيات، فلم يقم أي منهما بجهود حقيقية ومنظمة للوصول إلى مرمى المنافس، وبالتالي غابت الخطورة تماما، وإن حضرت الحيوية والحماس بسبب توافر عنصر الشباب في صفوف المنتخب الوطني.

في الدقيقة 13 لاحت أول فرصة للمنتخب الوطني إلا أن عبدالميسر أضاع الكرة وهو على مسافة أمتار من الشباك، لتضيع فرصة هدف مبكر لصالح «فرسان المتوسط».

في الدقيقة 21 يخرج صبحي حارس مرمى المنتخب الوطني لإبعاد الخطورة عن مرماه من كرة عرضية.

بعدها بخمس دقائق لاحت فرصة تهديف أخرى للمنتخب الوطني إلا أن فهد المسماري لم يحسن استغلال التمريرة التي تلقاها من جدور على حدود منطقة الجزاء فسدد كرة ضعيفة في يد الحارس خيسوس أونو.

بعد تلك المحاولات هدأ إيقاع اللعب تماما ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد باستثناء اجتهادات فردية لم تسفر عن خطورة حقيقية على مرمى غينيا الإستوائية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تقدم غينيا الإستوائية

لم يختلف الحال في الشوط الثاني عن سابقه، حيث واصل الفريقان اتباع سياسة اللعب الهادئ وعدم المجازفة والاندفاع غير المحسوب للأمام، كما لم يقم أي من المدربين بإجراء تغييرات بغرض تنشيط الهجوم لإحراز الأهداف، بجانب تثبيت طرق اللعب، وهو ما أدى إلى عدم تغيير النتيجة والأداء على حد سواء.

الدقيقة 60 أضاع المنتخب الوطني أخطر فرص المباراة عندما أرسل القليب كرة عالية داخل منطقة الجزاء فشل دفاع غينيا الإستوائية في إبعادها لتجد فهد المسماري الذي حاول تسديدها في المرمى من داخل منطقة الستة أمتار، إلا أن الكرة المرتدت من الدفاع.

في الدقيقة 62 تمكن منتخب غينيا الإستوائية من إحراز هدف مستغلا ركلة ركنية أرسلت إلى داخل منطقة الجزاء لتجد المدافع خوسيه إيلو الذي حولها بقدمه مباشرة إلى الشباك دون مشاركة من الدفاع.

بعد الهدف يدفع المدير الفني للمنتخب الوطني سالم الجلالي بطقطق بدلا من فهد المسماوي على أمل تنشيط الشق الهجومي.

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في الدقيقة 67 توغل نوي إيلا في منطقة جزاء المنتخب الوطني وراوغ الدفاع وسدد إلا أن كرته أخطأت المرمى.

المنتخب الوطني استحود على الكرة لكن دون فعالية بسبب عجز اللاعبين عن اختراق دفاع غينيا الإستوائية، فتكسرت كل المحاولات على حدود منطقة الجزاء.

في الدقيقة 77 قاد نورالدين القليب هجمة خطيرة للمنتخب الوطني عندما انطلق وراوغ ومرر لجدور داخل منطقة الجزاء فأعادها جدور للقليب مرة أخرى فسدد مباشرة إلا أن الحارس أنقذها بصعوبة وحول الكرة إلى ركنية.

طقطق يتعادل للمنتخب الوطني

في الدقيقة 80 جاء الخبر السعيد عندما أدرك المنتخب الوطني التعادل بهدف أحرزه حسين طقطق عندما حول ركلة ركنية برأسه إلى الشباك.

بعد الهدف نشط لاعبو المنتخب الوطني بغية إحراز هدف الفوز، وتمكنوا من محاصرة لاعبي غينيا الإستوائية في ثلث ملعبهم، إلا أن المحاولات الليبية افتقدت إلى التركيز والدقة في اللمسة الأخيرة ما ادى إلى عدم الاستفادة من تلك المحاولات لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.