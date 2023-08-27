البطل الليبي كمال القرقني يفوز بلقب «مستر أولمبيا 2023» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن البطل الليبي كمال القرقني من إحراز إنجاز عالمي كبير بفوزه بلقب مستر أولمبيا للماسترز للمحترفين في فئة الوزن المفتوح لرياضة بناء الأجسام.

القرقني الممثل الوحيد للعرب

جاء هذا الإنجاز في ختام بطولة مستر أولمبيا للماسترز التي أقيمت في رومانيا بعد توقف دام عشر سنوات؛ حيث كان البطل الليبي كمال القرقني (52 عامًا) هو الممثل الوحيد للعرب في البطولة في الوزن المفتوح فوق 45 عامًا.

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قدم البطل الليبي أداءً مشرفًا ومستوى راقيًا استحق به الفوز باللقب عن جدارة واستحقاق، حيث تمكن من التغلب على أبرز لاعبي العالم الذين شاركوا في البطولة بأمل الفوز، إلا أن اللقب كان من نصيب القرقني عن جدارة واستحقاق.

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البطل الليبي كمال القرقني يتوسط أبطال العالم عقب تتويجه باللقب (فيسبوك)

البطل الليبي كمال القرقني عقب تتويجه باللقب (فيسبوك)