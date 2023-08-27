للمرة الأولى في تاريخه.. أبوسليم يتأهل إلى دور الـ32 بالكونفدرالية الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

للمرة الأولى في تاريخه، تأهل فريق أبوسليم إلى دور الـ32 الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد تعادله دون أهداف مع فريق الأولمبي الباجي التونسي في مباراة الإياب للدور التمهيدي بالبطولة.

أبوسليم يستفيد من فوزه بمباراة الذهاب

جاء تأهل أبوسليم بعدما استفاد من سابق فوزه في لقاء الذهاب بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت في تونس الأسبوع الماضي.

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قدم أبوسليم مباراة كبيرة وتمكن من امتصاص حماس لاعبي الأولمبي الباجي الساعين إلى تسجيل هدف لتصحيح الأوضاع والحفاظ على حظوظ الفريق في البطولة الأفريقية، غير أن لاعبي أبوسليم كانوا بالمرصاد لكل المحاولات التونسية.