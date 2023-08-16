معسكر لمنتخب الطائرة في المغرب استعدادا لكأس أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة الطائرة إلى العاصمة المغربية الدار البيضاء لإقامة معسكر تدريبي هناك.

ويخوض المنتخب المعسكر مع نظيره المغربي؛ تأهبا لنهائيات كأس أفريقيا المقرر عقد نسختها الـ24 في العاصمة المصرية القاهرة مطلع سبتمبر المقبل، حسب بيان اتحاد كرة الطائرة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

ليبيا تستضيف بطولة أفريقيا للناشئين

كما أعلن الاتحاد أمس استضافة ليبيا لبطولة أفريقيا للناشئين للكرة الطائرة مطلع نوفمبر المقبل، فيما تنطلق بطولة ليبيا للناشئين الأشبال في 20 أغسطس الجاري بمدينة مصراتة.

- اتحاد الطائرة يعلن استضافة ليبيا لبطولة أفريقيا للناشئين

وأُسدل أخيرا الستار بقاعة الألعاب الرياضية في زوارة على نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عاما، والتي توج بها الاتحاد المصراتي بعد فوزه في المباراة النهائية على الهلال بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.