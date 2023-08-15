بالصور: انطلاق دورة الحكام لبناء الأجسام والفيزيك للمستوى «C» (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انطلقت في الأكاديمية الأولمبية بطرابلس دورة التحكيم لبناء الأجسام والفيزيك للمستوى «C»، بمشاركة 13 حكما من مختلف المدن اللييية.

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الدورة ستتواصل لثلاثة أيام، وتتضمن محاضرات في التحكيم الرياضي والقانون الدولي والإحصاء وعلم التشريح والقدرات العقلية للحكم.

وقد تضمن اليوم الأول محاضرة صباحية للحكم الدولي رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الليبي، خميس مسعود، حول التحكيم الرياضي وعملية الميزان.



الدورة، التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الليبي لبناء الأجسام، ستتواصل حتى الخميس المقبل، بعدها سيخضع الحكام لامتحان عملي في بطولة المنطقة الغربية، التي ستقام 19 أغسطس الجاري، لينال بعدها الحكام شهادة التحكيم المحلية في المستوى الثالث.

جانب من دورة التحكيم لبناء الأجسام. (فيسبوك)

الحكم الدولي خميس مسعود. (فيسبوك)

جانب من دورة التحكيم لبناء الأجسام. (فيسبوك)

جانب من دورة التحكيم لبناء الأجسام. (فيسبوك)

جانب من دورة التحكيم لبناء الأجسام. (فيسبوك)