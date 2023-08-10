انطلاق مهرجان سرت الصيفي الثاني لكرة الطائرة الشاطئية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

انطلقت فعاليات مهرجان سرت الصيفي الثاني لكرة الطائرة الشاطئية، تحت شعار «الرياضة تجمعنا».

وأوضح عضو اللجنة المنظمة للمهرجان ربيع القلاي أن 12 فريقًا تشارك في البطولة، جرى تقسيمها إلى أربع مجموعات، كل مجموعة تضم ثلاث فرق.

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وقالت إن منافسات البطولة بدأت أمس الثلاثاء، من خلال تفوق فريق الوحدة على فريق التحدي بشوطين لصفر، وفي المباراة الثانية تفوق فريق الخليج على الاتفاق بشوطين لشوط.

أدار المباراتين الحكام مفتاح الغواري ورشيد الأخضر والهادي اسويطي.

ومع مواصلة المنافسات، أقيمت لاحقا مباراتان، في الأولى فاز فريق العروبة على الأنوار بشوطين لشوط واحد، وكذلك تفوق فريق القرضابية على فريق الرباط بشوطين لصفر.