اتحاد طلبة جامعة طرابلس يستعد لبطولة الطائرة الشاطئية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس اتحاد طلاب جامعة طرابلس أحمد أبورقيقة، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أنه بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، جار التجهيز لتنظيم بطولة الجامعات الليبية للكرة الطائرة الشاطئية على ملاعب بلدية طرابلس في شارع عمر المختار، يومي الخميس والجمعة 16 و15 يونيو المقبل.

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وأضاف أبورقيقة: «من شروط المشاركة أن يكون طالب جامعة أو معهد عال أو كلية من مواليد 1998 أو أقل».

يأتي هذا بعد أن عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية جلستها الانتخابية في دولة جنوب أفريقيا، وانتخبت فيها أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد، برئاسة أشرف صبحي من مصر، ونائبه الأول موزوفا تسيتسي من زيمبابوي، ونائبه الثاني طارق حشاد من ليبيا.

منافسات الطائرة الشاطئية. (فيسبوك)

منافسات الطائرة الشاطئية. (فيسبوك)