الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب يختار الشباب المشاركين في ألعاب تشنغدو الصينية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

عُقد لقاء صباح السبت الماضي بمقر الأكاديمية الأولمبية الليبية، لاختيار الرياضيين المشاركين في الألعاب الجامعية 2023 التي ستقام في مدينة تشنغدو الصينية.

- طارق حشاد يتحدث عن نجاح اتحاد رياضة الطلاب في تنظيم البطولات

حضر اللقاء الأمين العام للاتحاد طارق حشاد، ورؤساء اتحادات الريشة، والتايكوندو، والسباحة، والرماية، والمبارزة، والووشو، والتجديف، حسب صفحة وزارة الرياضة الليبية عبر «فيسبوك».

وقد بدأ اللقاء بترحيب طارق حشاد بالحضور، ونقل تحيات وتوصيات وزير الشباب فتح الله الزني ودعوتهم لعقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمشاركة بالألعاب الجامعية العالمية بمقر وزارة الشباب.

اجتماع الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب. (صفحة وزارة الرياضة الليبية عبر فيسبوك)

اجتماع الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب. (صفحة وزارة الرياضة الليبية عبر فيسبوك)