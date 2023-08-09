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الاتحاد يتفق مع مؤمن سليمان ليتولى منصب المدير الفني

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 09 أغسطس 2023, 05:07 مساء
الاتحاد يتفق مع مؤمن سليمان ليتولى منصب المدير الفني
مؤمن سليمان (أرشيفية: الإنترنت)
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توصل مسؤولو نادي الاتحاد إلى اتفاق مع المدرب المصري مؤمن سليمان ليتولى منصب المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي، وذلك اعتبارًا من الموسم الكروي 2023 - 2024، ليخلف بذلك المونتينغري ماليجا فافوفيتش الذي جرت إقالته من تدريب الاتحاد بنهاية الموسم المنصرم.

خبرات تدريبية كبيرة
وسبق لمؤمن سليمان (49 عامًا) تدريب عدة أندية أبرزها نادي الزمالك المصري ونادي بيراميدز ونادي سموحة ونادي مصر المقاصة ونادي بتروجيت، كما قام بتدريب منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا.

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وخلال مسيرته التدريبية نجح مؤمن سليمان في حصد ثلاثة ألقاب في الملاعب العراقية، حيث تُوِّج بالدوري العراقي وكأس السوبر العراقي مع فريق الشرطة، كما حصد كأس العراق مع فريق القوة الجوية.

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