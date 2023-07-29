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ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 29 يوليو 2023, 03:14 مساء
ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في الدوري الليبي الممتاز
كرواع مع أبوعون بعد التوقيع للأهلي طرابلس. (فيسبوك)
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شهد سوق الانتقالات للموسم الجديد في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، إبرام وتجديد عقود اللاعبين المحليين والمحترفين في عدد من الفرق، أبرزها الأندية المشاركة أفريقيا، وهى: الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دوري الأبطال، وأبوسليم والهلال في كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

في الوقت نفسه هناك عدد كبير من الفرق لم تعلن بعد عن تعاقدات جديدة، وهى: السويحلي والأولمبي والتحدي ودارنس والصداقة والاتحاد المصراتي والخمس والاتحاد، لذا ترصد «بوابة الوسط» أبرز الانتقالات والتعاقدات، في التقرير التالي:

كرواع يتصدر صفقات الأهلي طرابلس
تعاقد الأهلي طرابلس المشارك حاليا في البطولة العربية بالسعودية مع المدافع الدولي الرواندي تيري مانزي، ومع المهاجم أحمد كرواع، والمدافع عبدالعزيز الصويعي، ومع التونسي مراد الهدالي، والمحترف موقيشا، وحسام الحباسي، مع تجديد عقود لاعبي الفريق الأول.

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الأهلي بنغازي يضم فكرون من الاتحاد المصراتي
أعلن الأهلي بنغازي تعاقده مع اللاعب أحمد فكرون قادما من نادي الاتحاد المصراتي، وعبدالله داقو من الاتحاد، وصهيب بن سليمان وطلحة رزق من الأخضر، مع تجديد عقود عبدالله بلعلم، والحارس مراد الوحيشي، ومحمد الترهوني، بينما جرى التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الغاني ريتشارد قادما من نادي أشانتي كوتوكو، ومحمد جادالله، والظهير الأيمن جاسم الخامس.

أبوسليم يبرم صفقات استعدادا لـ«الكونفدرالية»
أبرم فريق أبو سليم العديد من الصفقات وجدد عقود عدد من اللاعبين، وجاء التعاقد مع حسام العباني، ومروان الصويعي، والتونسيين منذر القاسمي ومراد زاهو، بجانب فراس شليق، ومحمد الكستا وعبدالمالك عبيد. بينما جرى تجديد عقود كلّ من: إيهاب الملقش، ومصدق العمامي، ومحمد القاضي، والحارس معاذ المنصوري، ومحمد الفزاني.

التاورغي يزين قائمة الهلال في الموسم الجديد
أبرم الهلال المشارك في كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» العديد من الصفقات وجدد عقود عدد من اللاعبين، وجاء التعاقد مع أحمد سعد قادما من نادي الصداقة، وعامر التاورغي قادما من الأخضر، ومع الجناح الغاني كالڤن قادما من فريق الصقور، والمهاجم النيجيري إيـزي إيـفـيـان، بينما جرى تجديد عقود أسامة بلعيد، وحارسه حسام إمبية، ولاعب خط الوسط المعتصم التايب، والمدافع المتألق أحمد شلبي، كما نجحت أيضا في تجديد تعاقدها مع حارس المرمى حسام انبية لموسم آخر، بجانب أبوبكر بوعقيلة.

الانتخابات تؤجل إعلان صفقات النصر
لم يعلن فريق النصر صاحب الترتيب الرابع في الموسم الماضي عن تجديد عقود لاعبيه في الفريق الأول، بسبب الاستعدادت لانتخابات إدارة جديدة لنادي النصر، إلا أن الأنباء المتوفرة، تشير إلى اتفاق الإدارة مع الظهير الأيمن محمد الشتيوي قادما من نادي المدينة، ومحمود الشلوي قادما من دارنس، وبدر حسن قادما من الأهلي بنغازي، ونصر الدين التاروغي.

أرطيبة يتصدر الصفقات المحلية للأخضر
تعاقد نادي الأخضر مع اللاعب مجدي أرطيبة، ومع اللاعب أمجد بن عبدي قادما من نادي دارنس، وحارس المرمى عبدالرحمن الجهمي، بينما جرى تجديد عقود أنس الورفلي، ومصطفى حمزة، وحسن عباس، مع عودة اللاعب عبدالله عبدالرحيم.
 
اكتفى المدينة بإعلان تجديد عقد لاعبه البرازيلي ماتيوس هنريكي، والتعاقد مع اللاعب المحترف الإيفواري كريست يوهور قادما من الدوري العراقي، والتعاقد مع المحترف البرزايلي اليسون فيريرا قادمًا من بلاد السامبا.

الاتحاد المصراتي يجدد عقود نجوم وسط صفقات محلية
جدد الاتحاد المصراتي عقد اللاعب محمد جديد، أما إدارة نادي التعاون نجحت في اقتناص مهاجم منتخب بوروندي شعبان موسى قادما من فريق كيغالي الرواندي، مع تجديد عقد الحارس عماد رجب، واللاعب محمد النقاز، والحارس عماد رجب، واللاعب محمد النقاز قادما من نادي التعاون، وسط تجديد عقد اللاعب عبدالقادر احويلات، فضلا عن تجديد عقد صانع الألعاب هيثم اقحيزان.

تعاقد رسميا نادي الصداقة مع اللاعب محمد صلاح الملقب ب«الكوري» قادما من نادي الصقور، أما نادي أساريا فقد جدد عقد حارسه أحمد عياد، ويستعد لإعلان أولى انتداباته الصيفية بالتعاقد مع صانع الألعاب المغربي ياسين لكحل.

ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في الدوري الليبي الممتاز
ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في الدوري الليبي الممتاز
ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في الدوري الليبي الممتاز
ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في الدوري الليبي الممتاز
ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في الدوري الليبي الممتاز
ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في الدوري الليبي الممتاز
ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في الدوري الليبي الممتاز
ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في الدوري الليبي الممتاز
ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في الدوري الليبي الممتاز
ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في الدوري الليبي الممتاز
ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في الدوري الليبي الممتاز
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