الصين تنفرد بصدارة جدول ميداليات عالمية الجامعات بـ160 ميدالية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

واصلت الصين هيمنتها وسيطرتها على جدول ميداليات الدورة الرياضية الجامعية العالمية التي تتواصل بمدينة تشنغدو الصينية، بعد أن انفردت بالصدارة برصيد 160 ميدالية ملونة، وجاء ترتيب الميداليات على النحو التالي:

- أبطال الجزائر على موعد مع 3 سباقات لألعاب القوى في عالمية الجامعات

1- الصين 80 ذهب، 37 فضة، 33 برونز.

2- اليابان 20 ذهب، 28 فضة، 35 برونز.

3- كوريا 17 ذهب، 15 فضة، 20 برونز.

4- بولندا 17 ذهب، 15 فضة، 20 برونز.

5- إيطاليا 13 ذهب، 15 فضة، 18 برونز.

6- تركيا 11 ذهب، 12 فضة، 12 برونز.

7- الهند 11 ذهب، 5 فضة، 10 برونز.

8- تايوان 9 ذهب، 16فضة، 17 برونز.

9- إيران 5 ذهب، 6 فضة، 12 برونز.

10- ليتوانيا 5 ذهب، 4 فضة، 1 برونز.

وجاءت البعثة الجزائرية في الصدارة العربية في الترتيب 39 بثلاث ميداليات، واحدة فضية واثنتان برونزيتان.