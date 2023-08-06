أبطال الجزائر على موعد مع 3 سباقات لألعاب القوى في عالمية الجامعات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

بعد التتويج ببرونزية أسامة الخنوسي، وفضية أسامة شراد في سباق 1500 متر، بات أبطال العرب الجزائريون على موعد جديد، اليوم الأحد، مع التتويج عبر المشاركة في نهائي ثلاثة سباقات بألعاب القوى في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية، المقامة في مدينة تشنغدو الصينية.

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البطل أسامة شراد سيشارك في نهائي سباق 800 متر، والبطل زين العابدين العفون يشارك في نهائي سباقات 1500 متر، وستكون المشاركة الثالثة في نهائي سباق 4 × 400 متر تتابع بنات، التي ستمثل فيها الجزائر المتسابقات: شيماء ونيس ورقية نويصي ودعاء فردي وجميلة زين.