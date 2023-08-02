كعبور يطالب بإنشاء محكمة رياضية في ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

طالب رئيس نادي المدينة السابق أبوبكر كعبور، بضرورة إنشاء محكمة رياضية ليبية في أقرب فرصة، وقال: إنه يجب دعم المحاولات السابقة لإشهارها كى ترى المحكمة الرياضية النور، رغم كل الخطوات من سنوات طويلة لكنها ـ للأسف ـ لم تنجح في أن تصبح واقعًا ملموسًا.

مرحلة انعدام الوزن

وقال أبوبكر كعبور في تصريح لبوابة «الوسط»: إن لجنة الطعون ـ مثلًا ـ في أي اتحاد رياضي، يجب أن تكون منتخبة شأنها شأن مجلس إدارة أي اتحاد، مؤكدًا أنه من غير المنقطي أن تكون لجنة طعون في اتحاد الكرة ـ مثلًا ـ تابعة له.

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وأبدى رئيس نادي المدينة السابق أبوبكر كعبور أسفه لما تشهده الساحة الرياضية حاليًا، واعتبر المشهد الرياضي في ليبيا ضبابيًّا، وأشار إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة انعدام الوزن في الرياضة الليبية، منوهًا إلى أنه كانت هناك طموحات في السابق لتأهل المنتخب إلى كأس العالم لكرة القدم، لكن هذه الطموحات تقلصت وأصبحت الصراعات القائمة محلية.