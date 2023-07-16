شاهد.. حفل ختام دورة الألعاب العربية في الجزائر وتسليم الراية للسعودية مع جدول الترتيب كاملا (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

اختتمت الجزائر، أمس السبت، النسخة الـ15 من دورة الألعاب العربية التي أقيمت على أرضها، وجرى تسليم راية اتحاد اللجان الأوليمبية الوطنية العربية إلى السعودية، لتنظم الدورة الـ16 في العام 2027.

وجرت، خلال حفل الختام، مراسم تسليم وتسلم راية اتحاد اللجان الأوليمبية الوطنية العربية، والتي انتقلت من الجزائر إلى السعودية، للإعلان بصورة رسمية أن السعودية ستستضيف النسخة الـ16 من دورة الألعاب العربية في العام 2027.

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وشهدت الحصيلة الختامية للمنافسات، التي انتهت الجمعة، في اليوم الـ11 للدورة العربية صدارة جزائرية على مستوى الميداليات بمجموع 253 ميدالية: 105 ذهبيات و76 فضية و72 برونزية، أمام تونس الثانية بمجموع 121 ميدالية: 23 ذهبية و47 فضية و51 برونزية.

جانب من حفل ختام دورة الألعاب العربية في الجزائر. (إنترنت)

جانب من حفل ختام دورة الألعاب العربية في الجزائر. (إنترنت)

جانب من حفل ختام دورة الألعاب العربية في الجزائر. (إنترنت)

جدول ترتيب الدول المشاركة في دورة الألعاب العربية بالجزائر. (فيسبوك)