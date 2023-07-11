المروج يتأهل لتصفيات الصعود إلى الدوري الممتاز الليبي لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أقيمت، أمس الإثنين، خمس مباريات في الجولة التاسعة عشرة لدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم بين فرق المجموعة الثالثة، أسفرت عن فوز الوحدة بنغازي على خالد بن الوليد 3-1، وخليج سرت على السواعد 2-1.

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أيضا فاز المروج على البرانس 2-1، ووفاق أجدابيا على الأفريقي بالنتيجة نفسها، بينما تعادل الطيران والأندلس 1-1.

الترتيب بعد الجولة الـ19

الصدارة للمروج، الذي ضمّن التأهل لتصفيات الصعود للقسم الممتاز، برصيد 36 نقطة، بينما تبقى بطاقتا التأهل محصورتين بين فرق: الوفاق أجدابيا 31، والبرانس 30، والأفريقي 26، والأندلس 25، والمنار 25، والطيران 25، ومن خلفهم خليج سرت 20، والوحدة بنغازي 18، والسواعد 15، وفي آخر الترتيب خالد بن الوليد بـ13 نقطة.

المروج يتأهل لتصفيات الصعود المؤهلة للممتاز في كرة القدم. (فيسبوك)

المروج يتأهل لتصفيات الصعود المؤهلة للممتاز في كرة القدم. (فيسبوك)